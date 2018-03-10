По словам официального представителя Минобороны по вопросам военной операции Александра Мотузяника, за минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо наших военных получили ранения и травмы.
Землетрясение было зафиксировано в 14.03 по времени UTC (16.03 по Киеву). Эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от города Талисай. Военные сообщили о трех жертвах стихии, однако дальнейшие детали пока неизвестны.
Как отметил официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко, четверо силовиков были ранены в районе Авдеевки и еще один военный в районе донецкого аэропорта.
Ранен один военнослужащий, других потерь в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки не было, сообщил официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко.
Более 200 человек получили ранения в серии террористических нападений в Париже. Из 215 раненых 83 находятся в тяжелом состоянии. Газета Figaro сообщает о 126 погибших. По данным других СМИ, жертвами терактов в Париже стали более 150 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".