175

Землетрясение было зафиксировано в 14.03 по времени UTC (16.03 по Киеву). Эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от города Талисай. Военные сообщили о трех жертвах стихии, однако дальнейшие детали пока неизвестны.