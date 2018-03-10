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    раненые

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Донбассе за сутки
    13:02 17.08.2017
    308Донбасс: новое перемирие
    По словам официального представителя Минобороны по вопросам военной операции Александра Мотузяника, за минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо наших военных получили ранения и травмы.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    В Донбассе ранены четыре силовика - Минобороны
    20:14 09.04.2017
    172Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Как заявил представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, за прошлые сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    В результате мощного землетрясения на Филиппинах погибли три человека
    04:59 11.02.2017
    175Суперштормы накрыли Европу
    Землетрясение было зафиксировано в 14.03 по времени UTC (16.03 по Киеву). Эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от города Талисай. Военные сообщили о трех жертвах стихии, однако дальнейшие детали пока неизвестны.
    Последствия обстрела в Донбассе
    В Луганской области под обстрел попала мобильная группа ГФС, трое ранены
    17:29 29.10.2016
    1846"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Согласно информации, пограничники под прикрытием бронированной машины спасли 2 раненых сотрудников ГФС и оказали первую медицинскую помощь, еще одного раненого эвакуировали военнослужащие ВСУ.
    Раненые и погибшие в кровавом теракте в Ницце
    Раненые и погибшие в кровавом теракте в Ницце (18+) 
    13:20 15.07.2016
    2223Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    В четверг вечером водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии.
    Родственники жертв и пострадавших при стрельбе в Орландо
    Пять человек находятся в критическом состоянии после теракта в Орландо
    19:50 13.06.2016
    178Кровавая стрельба в Орландо
    По информации медицинских учреждений, состояние пяти пострадавших во время стрельбы в гей-клубе в Орландо находятся на грани жизни и смерти.
    Ситуация в прифронтовой Авдеевке
    В Донбассе за сутки два силовика получили ранения - АП
    13:08 23.04.2016
    268Донбасс: мир или война.
    Как отметил официальный представитель администрации президента Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко, двое силовиков получили ранения на донецком направлении, возле Зайцево.
    Украинские военные на позициях вблизи села Трехизбенка в Луганской области
    За сутки в Донбассе ранены пять силовиков - АП
    13:07 09.04.2016
    80Донбасс: мир или война.
    Как отметил официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко, четверо силовиков были ранены в районе Авдеевки и еще один военный в районе донецкого аэропорта.
    СМИ навестили детей, попавших под обстрел в Карабахе
    В Степанакерте навестили детей, попавших под обстрел 
    18:40 03.04.2016
    115Обострение в зоне карабахского конфликта
    Маленький мальчик с друзьями утром 2 апреля собирался идти в школу, когда произошел взрыв. Корреспонденту Sputnik Армения удалось встретиться с одиннадцатилетним Варданом и узнать о его самочувствии.
    Скорая в Пакистане
    В Пакистане увеличилось количество жертв теракта в Лахоре
    04:58 28.03.2016
    299
    Количество жертв взрыва в пакистанском городе Лахор достигло 69 человек, 23 из них - дети. По последним данным, более 300 раненых, 56 детей доставлены в больницы.
    Украинские военные на позициях вблизи села Трехизбенка в Луганской области
    За сутки в Донбассе ранены шесть силовиков - АП
    13:12 25.03.2016
    59Донбасс: мир или война.
    Как заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко, пятеро раненых - возле Авдеевки и один – в Новотроицком.
    Скорая в США. Архивное фото
    Стрельбу на заводе по изготовлению газонокосилок в США устроил сотрудник предприятия
    05:16 26.02.2016
    89
    Предполагаемый преступник имел проблемы с душевным здоровьем и ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи со взломом.
    Полиция США
    СМИ сообщили об увеличении числа жертв и раненых при стрельбе в Канзасе
    03:35 26.02.2016
    824
    Жертвами стрельбы стали от четырех до семи человек. Инцидент произошел в офисе фирмы по производству газонокосилок, сообщают местные СМИ.
    Десантники в зоне АТО. Архивное фото
    За сутки в Донбассе был ранен один военный - АП
    14:18 27.01.2016
    48Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Ранен один военнослужащий, других потерь в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки не было, сообщил официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко.
    Ситуация в Дамаске
    В Дамаске подорвали автобус с военными, ранены 10 человек
    19:32 20.12.2015
    131Сирия: военное противостояние.
    Как сообщается, бомба сработала в момент, когда автобус поворачивал на автостраду Меззе рядом с медицинским факультетом государственного университета. 10 раненых военнослужащих госпитализированы.
    Подразделения ВСУ на передовой в зоне АТО
    За сутки в Донбассе ранены четыре силовика - АП
    13:34 18.12.2015
    49Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как заявил в пятницу на брифинге официальный представитель администрации президента Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко, никто из украинских силовиков не погиб.
    Теракт в Париже
    Порядка 90 пострадавших при терактах в Париже находятся в реанимации - ТВ
    23:46 20.11.2015
    44Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Порядка 90 человек, госпитализированных после террористических атак в Париже, по-прежнему находятся в реанимации, сообщает источник среди медиков.
    Теракт в Париже
    Личности всех раненых в парижских терактах установлены
    20:16 17.11.2015
    179Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Личности всех пострадавших в результате серии терактов установлены, сообщает источник, знакомый с ситуацией. По последним данным, в результате терактов в столице Франции были ранены 352 человека.
    Теракт в Париже
    Более 200 человек получили ранения в серии терактов в Париже - газета
    04:57 14.11.2015
    479Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Более 200 человек получили ранения в серии террористических нападений в Париже. Из 215 раненых 83 находятся в тяжелом состоянии. Газета Figaro сообщает о 126 погибших. По данным других СМИ, жертвами терактов в Париже стали более 150 человек.
    Военные в Донбассе
    В Счастье в результате обстрела блокпоста ранены двое военных - ОГА
    11:02 08.08.2015
    104Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, по населенным пунктам Троицкое, Попасная и Новотошковка стреляли из 122-мм артиллерии. Информация по разрушениям инфраструктуры и пострадавшим пока не поступала.
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