Согласно сообщению пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", руководство предприятия и делегация посольства США обсудили вопросы международного производственного сотрудничества, среди которых проект по установке станций слежения в зоне АТО.
Как сообщил начальник штаба Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России полковник Виктор Тимошенко, "потеря (РЛС в украинском Мукачево) незначительна".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".