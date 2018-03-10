На международном фотоконкурсе Siena International Photo Award, который был учрежден культурной ассоциацией Art Photo Travel, определились победители этого года. Лучшие работы путешественников со всего мира — в фотоленте.
На протяжении всего полета на воздушном шаре 65-летний Федор Конюхов обходился без сна, еды и воды. Путешественник рассказал про грозовой фронт, который пришлось "обходить", и взорвавшийся газовый баллон.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.