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    путешествия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Канадские журавли Рэнди Олсона
    Остановись мгновение, ты прекрасно. Лучшие фото конкурса SIPA 
    05:20 27.11.2017
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    На международном фотоконкурсе Siena International Photo Award, который был учрежден культурной ассоциацией Art Photo Travel, определились победители этого года. Лучшие работы путешественников со всего мира — в фотоленте.
    Тихий океан
    Полгода дрейфовавшие в океане женщины сообщили, что их пытались убить
    16:39 10.11.2017
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    По словам двух женщин, спасенных после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане, тайваньские рыбаки никогда не планировали их спасать и "ночью пытались убить их".
    Путешественник Федор Конюхов
    За 11 дней вокруг Земли на воздушном шаре. Новый уникальный рекорд Конюхова
    09:30 04.08.2016
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    На протяжении всего полета на воздушном шаре 65-летний Федор Конюхов обходился без сна, еды и воды. Путешественник рассказал про грозовой фронт, который пришлось "обходить", и взорвавшийся газовый баллон.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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