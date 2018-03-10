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пули
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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В США женщина два месяца не замечала пулю, застрявшую в голове
15:16 27.02.2018
450
По информации ФБР, в июне 2017 года 41-летняя американка обратилась в больницу Атланты с жалобой на сильные головные боли. Врачи обнаружили в черепе пациентки пулю, о которой та даже не подозревала.
Матиос: пуля, попавшая в самолет ВМС Украины, будет передана в МУС
06:03 02.02.2017
1143
По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, военная прокуратура сразу после прилета самолета, зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
В США женщина два месяца не замечала пулю, застрявшую в голове
15:16 27.02.2018
450
По информации ФБР, в июне 2017 года 41-летняя американка обратилась в больницу Атланты с жалобой на сильные головные боли. Врачи обнаружили в черепе пациентки пулю, о которой та даже не подозревала.
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