Большая двадцатка (G20) обеспокоена растущим протекционизмом ряда стран в экономике и включила этот блок в итоговое коммюнике саммита в Гамбурге. Однако до сих пор не причисляет санкции к протекционистским мерам в торговле.
По словам президента РФ Владимира Путина, протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе, на поставку и распространение технологий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".