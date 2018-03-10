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    прослушивание

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Служба безопасности Украины
    Прослушка чиновников. СБУ поймала группу преступников
    12:36 09.08.2017
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    Как сообщает пресс-служба СБУ, организованная группа прикрывалась одним из общественных формирований Волынской области и осуществляла несанкционированное прослушивание и снятие информации.
    Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
    Прослушки здания Трампа не было - Конгресс США
    21:00 19.03.2017
    95Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Глава комитета по разведке палаты представителей Соединенных Штатов Америки Девин Нунес подтвердил, что никакого прослушивания здания Trump Tower не было.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    В Сенате не нашли доказательств прослушки штаб-квартиры Трампа
    22:56 16.03.2017
    60Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Согласно заявлению Комитета по разведке Сената, не обнаружено свидетельств в пользу того, что Trump Tower "была объектом прослушки какого-либо правительственного учреждения США до или после выборов 2016 года".
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    У Обамы опровергли обвинения Трампа о прослушке телефона - СМИ
    21:43 04.03.2017
    79Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Как заявил представитель экс-президента США Барака Обамы Кевин Льюис, администрация Обамы никогда не вмешивалась в независимые расследования, проводимые министерством юстиции США.
    Артем Сытник. Архивное фото
    НАБУ должно получить право на прослушку - Сытник
    23:30 05.11.2016
    251Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, он не видит ничего страшного в том, что кто-то будет снимать информацию с каналов связи, кроме Службы безопасности Украины.
    Флаг Канады
    Скандал в Канаде: журналистов Квебека прослушивала полиция
    18:36 05.11.2016
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    Президент федерации журналистов Квебека Левейе удивлен тем, что судьи могли дать разрешение полиции осуществлять слежку за журналистами, что идет вразрез с интересами широкой общественности и правом людей на получение информации.
    Тайип Эрдоган
    Эрдоган заявил о задержании подозреваемых в прослушивании его кабинета
    07:19 08.02.2015
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    Заместитель руководителя технического департамента турецкой разведки Седат Завар и высокопоставленный офицер полиции Энес Чигджи были задержаны в Румынии 4 февраля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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