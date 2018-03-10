Согласно заявлению Комитета по разведке Сената, не обнаружено свидетельств в пользу того, что Trump Tower "была объектом прослушки какого-либо правительственного учреждения США до или после выборов 2016 года".
По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, он не видит ничего страшного в том, что кто-то будет снимать информацию с каналов связи, кроме Службы безопасности Украины.
Президент федерации журналистов Квебека Левейе удивлен тем, что судьи могли дать разрешение полиции осуществлять слежку за журналистами, что идет вразрез с интересами широкой общественности и правом людей на получение информации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".