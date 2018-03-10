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Тег
прорыв
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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Появилось видео масштабного прорыва теплотрассы в Киеве
00:08 30.10.2017
938
Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
В Соломенском районе Киева на ул. Ушинского прорвало теплотрассу. Прорыв теплотрассы произошел возле входа на радиорынок. Из-за прорыва трубы в районе в домах нет ни горячей воды, ни отопления.
Отопление Киева: прорыв теплотрассы, в кипятке едва не погибли 3 женщины
00:19 22.10.2017
473
Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
По информации ГСЧС, в подвальном помещении, где и расположен магазин, произошел прорыв теплотрассы, горячей водой были заполнены все помещения на уровне метра и выше.
Момент прорыва теплосети в Киеве
20:54 29.05.2017
1056
В Киеве на улице Голосеевской в понедельник, 29 мая, произошел прорыв трубы диаметром 2000 мм. В результате ЧП из-под земли забил фонтан воды, который достиг седьмого этажа.
Прорыв трубы в харьковской школе: фонтан достиг 20 метров
18:29 10.05.2016
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В результате прорыва трубы горячего водоснабжения из харьковской школы номер 5 бил фонтан высотой с пятиэтажку. На учебный процесс авария не повлияла.
Прорыв водопровода на Севастопольской площади
21:07 09.01.2016
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На Воздухофлотском проспекте в районе Севастопольской площади в Киеве произошла авария водопроводной трубы, из-за чего из-под асфальта по центру дороги бил фонтан воды.
На нефтебазе под Киевом ликвидирован прорыв трубопровода
15:17 20.06.2015
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Пожары и их последствия в Киеве и области
Прорыв магистрального трубопровода ликвидирован, перекачка бензина из резервуара № 3 объемом 900 куб. м в резервуар № 5 дизельной группы объемом 900 куб. м возобновлена.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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