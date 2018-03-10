Чем активнее Вятрович старается искоренить то, что с его точки зрения не укладывается в схему "национальной памяти", тем больше параллелей с деятельностью "министров пропаганды" Третьего рейха и Советского Союза.
Согласно резолюции ПА НАТО, страны-члены НАТО должны разработать и создать спецподразделения во взаимодействии с частными медиа-компаниями с целью постоянного мониторинга появления фейковых новостей, враждебной пропаганды и противодействия им с помощью фактов.
В Киеве презентовали проект создания уличных плакатов, которые художественными средствами научат украинских граждан отличать правдивую информацию от фейков. Если действительно так, то это очень опасный для власти проект.
В понедельник, 26 сентября, в Киеве презентовали новую стратегию борьбы с главным "врагом" украинской государственности - российской "информационной пропагандой". По мнению экспертов, пафосный проект "Бастион" рискует стать очередным мыльным пузырем.
Содержание вещания, возобновленного на территорию КНДР в пятницу в день рождения лидера этой страны Ким Чен Ына, включает пропагандистские передачи радио "Голос Свободы". Передачи будут длиться от двух до шести часов в день.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".