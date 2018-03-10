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    пропаганда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Государственный флаг Эстонии
    Вредная информация. Госпропаганда стоит Эстонии миллионы евро
    10:11 12.01.2018
    234
    Эстонские налогоплательщики заплатят до 2021 года свыше трех миллионов евро на стратегическую коммуникацию, связанную, по утверждениям властей, с безопасностью государства.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Из Кропивницкого. Вятрович: путь из антисоветчика в министры пропаганды
    14:38 26.11.2017
    2019Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Чем активнее Вятрович старается искоренить то, что с его точки зрения не укладывается в схему "национальной памяти", тем больше параллелей с деятельностью "министров пропаганды" Третьего рейха и Советского Союза.
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    НАТО создает подразделения, которые буду бороться с "враждебной пропагандой"
    00:55 09.10.2017
    103НАТО: надо или не надо?
    Согласно резолюции ПА НАТО, страны-члены НАТО должны разработать и создать спецподразделения во взаимодействии с частными медиа-компаниями с целью постоянного мониторинга появления фейковых новостей, враждебной пропаганды и противодействия им с помощью фактов.
    Морган Фримен
    Морган Фримен чокнулся, а в США новая волна маккартизма
    08:09 25.09.2017
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    С тем, что Трамп является моральным монстром, трудно спорить. Его безрассудное пренебрежение к международному праву и дипломатии, по меньшей мере, вызывает тревогу.
    Пульт от телевизора
    Политическая медиа грамотность: Ukrainians, "ответка" Шария и язык плаката
    11:01 07.09.2017
    1300Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Киеве презентовали проект создания уличных плакатов, которые художественными средствами научат украинских граждан отличать правдивую информацию от фейков. Если действительно так, то это очень опасный для власти проект.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    В США создают центр по борьбе с "пропагандой РФ" - СМИ
    06:17 07.02.2017
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    По данным СМИ, сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи выступили с инициативой о создании межведомственного Центра глобального взаимодействия (GEC) для борьбы с пропагандой и фейковыми новостями.
    Члены Европейского парламента. Архивное фото
    Резолюция Европарламента против СМИ РФ: атака или комплимент?
    07:46 22.11.2016
    7313РФ и США: железный занавес
    Резолюция о противодействии российским СМИ будет вынесена на голосование Европарламента 23 ноября. Главным образом речь идет об агентстве Sputnik и телеканале RT.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Проект "Бастион" - очередная импровизация на тему информационной войны
    18:05 26.09.2016
    1060Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    В понедельник, 26 сентября, в Киеве презентовали новую стратегию борьбы с главным "врагом" украинской государственности - российской "информационной пропагандой". По мнению экспертов, пафосный проект "Бастион" рискует стать очередным мыльным пузырем.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. Архивное фото
    Британия призвала Сеул проявить выдержку в вопросе пропагандистского вещания на КНДР
    06:33 08.01.2016
    71Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Глава МИД Британии Филип Хаммонд призвал Южную Корею проявить выдержку в связи возобновлением прерванных в августе пропагандистских передач из громкоговорителей вдоль демилитаризованной зоны.
    Южнокорейские солдаты у моста недалеко от границы деревни Панмуном в Паджу, Южная Корея
    Вещание пропаганды Южной Кореи на территорию КНДР в зоне слышимости до 24 км
    06:17 08.01.2016
    103Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Содержание вещания, возобновленного на территорию КНДР в пятницу в день рождения лидера этой страны Ким Чен Ына, включает пропагандистские передачи радио "Голос Свободы". Передачи будут длиться от двух до шести часов в день.
    Анти-северокорейский митинг в центре Сеула, Южная Корея. Архивное фото
    Южная Корея возобновила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР
    05:32 08.01.2016
    65Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Вещание пропаганды из громкоговорителей на границе с КНДР было возобновлено в 12.00 из 11 громкоговорителей в ответ на проведение Пхеньяном ядерного испытания.
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Не той дорогой идете... Европа против декоммунизации по-украински
    16:54 27.12.2015
    5551На металлолом. Украина против советских памятников.
    Декоммунизация в Украине, анонсировавшаяся как один из решительных шагов на пути в Европу для нашей страны, оказалась раскритикована как раз таки европейцами – экспертами Венецианской комиссии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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