По словам создателя программного обеспечения "Стахановец" Михаила Яхимовича, он не имел возможности передавать данные российским спецслужбам, поскольку даже экспертиза СБУ показала, что никаких данных программа "Стахановец" не собирает и не передает.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.