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    программисты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Создатель программного обеспечения Стахановец Михаил Яхимович
    Разработчик "Стахановца" отреагировал на обвинения СБУ
    21:37 12.06.2017
    1273Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам создателя программного обеспечения "Стахановец" Михаила Яхимовича, он не имел возможности передавать данные российским спецслужбам, поскольку даже экспертиза СБУ показала, что никаких данных программа "Стахановец" не собирает и не передает.
    Скайп
    В РФ военным и чиновникам запретят пользоваться WhatsApp, Viber и Skype
    04:18 30.05.2016
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    Доклад Минэкономразвития 26 мая направило президенту РФ Владимиру Путину. Ограничения могут коснуться электронной почты Gmail и Google и популярных мессенджеров WhatsApp, Viber, Skype и Telegram.
    Программист Рэй Томлинсон
    Программист Рэй Томлинсон, придумавший электронную почту, скончался в США
    02:59 07.03.2016
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    Программист Рэй Томлинсон умер в субботу в своей квартире в США от сердечного приступа в возрасте 74 лет. Томлинсон считается одним из первопроходцев всемирной сети интернет.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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