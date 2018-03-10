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пробег
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Украинский троллейбус бьет рекорд, стартовал 600-километровый пробег
02:23 04.09.2017
891
По информации СМИ, маршрут в более чем 600 километров пройдёт через Кропивницкий, Киев и закончится в Житомире. По подсчетам на дорогу потратят от двенадцати до четырнадцати часов.
В Киеве стартовал международный мотопробег
16:15 17.06.2017
133
Согласно информации, сопровождение колонны обеспечат работники батальона сопровождения и управления патрульной полиции, на всех перекрестках обеспечена работа полицейских автопатрулей.
В "Пробеге под каштанами" приняли участие более 10 тыс человек
19:00 28.05.2017
85
Согласно информации, цель благотворительного "Пробега под каштанами" - сбор средств на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.
"Ночных волков" не пустили в Польшу
19:54 01.05.2016
291
Согласно информации, из Белоруссии в Польшу проследовали семеро человек, в том числе четверо граждан Словакии, двое граждан Германии и одна россиянка. Всех вернули обратно.
Пробег в поддержку Крыма "Run for Crimea" в Киеве
21:27 12.03.2016
398
Около 200 человек пробежали 812 км, преодолев расстояние между Киевом и Симферополем в поддержку Крыма "Run for Crimea" на территории ВДНХ в Киеве в субботу, 12 марта.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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