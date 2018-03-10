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    пробег

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Из Кривого Рога в Житомир выехал автономный троллейбус
    Украинский троллейбус бьет рекорд, стартовал 600-километровый пробег
    02:23 04.09.2017
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    По информации СМИ, маршрут в более чем 600 километров пройдёт через Кропивницкий, Киев и закончится в Житомире. По подсчетам на дорогу потратят от двенадцати до четырнадцати часов.
    Мотоцикл Harley-Davidson
    В Киеве стартовал международный мотопробег
    16:15 17.06.2017
    133
    Согласно информации, сопровождение колонны обеспечат работники батальона сопровождения и управления патрульной полиции, на всех перекрестках обеспечена работа полицейских автопатрулей.
    Пробег под каштанами в Киеве
    В "Пробеге под каштанами" приняли участие более 10 тыс человек
    19:00 28.05.2017
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    Согласно информации, цель благотворительного "Пробега под каштанами" - сбор средств на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.
    Участники мотопробега клуба Ночные волки. Архивное фото
    "Ночных волков" не пустили в Польшу
    19:54 01.05.2016
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    Согласно информации, из Белоруссии в Польшу проследовали семеро человек, в том числе четверо граждан Словакии, двое граждан Германии и одна россиянка. Всех вернули обратно.
    Пробег в поддержку Крыма Run for Crimea в Киеве
    Пробег в поддержку Крыма "Run for Crimea" в Киеве 
    21:27 12.03.2016
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    Около 200 человек пробежали 812 км, преодолев расстояние между Киевом и Симферополем в поддержку Крыма "Run for Crimea" на территории ВДНХ в Киеве в субботу, 12 марта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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