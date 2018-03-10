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    призыв

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Возле военкомата в Киеве. Архивное фото
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    11:46 16.02.2018
    1477
    Согласно распоряжению главы Киева Виталия Кличко, во всех структурных предприятиях КГГА и на ряде киевских предприятий будет проведена масштабная работа по поиску уклонистов от армии.
    Виктор Чевгуз
    Все средства хороши? Эксперт о уклонистах и военкоматах
    18:25 23.11.2017
    993
    "Наказывая" уклонистов, сотрудники львовского военкомата перестарались и нарушили сразу два закона, подчеркнул правозащитник.
    Облава на призывников во Львове
    Охота на призывников. Что ждет новобранцев в армии
    15:58 05.11.2017
    6140
    Украинская армия деградирует: офицеры разбегаются, желающих подписать контракт не становится больше, а из солдат срочной службы пытаются сформировать основной резерв ВСУ. Именно поэтому молодежь не горит желанием отдавать воинские долги отечеству.
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Стариков: есть угроза новых взрывов на складах боеприпасов
    18:09 02.11.2017
    388Взрывы под Винницей: расследование
    Обещания Минобороны усилить военизированную охрану складов солдатами срочной службы остались пустыми декларациями. Об этом в эфире "ГС" заявил военный эксперт.
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Осенний призыв: сложности, цели, особенности
    14:01 02.11.2017
    1221
    Пресс-офицер управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович в эфире "ГС" отметил, что злостных уклонистов среди призывников - очень мало, гораздо больше тех, кто приходит служить добровольно.
    Призыв в армию в Харькове. Архивное фото
    Упал, отжался, дезертировал. От чего бегут украинские солдаты
    08:24 25.09.2017
    10038Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Не успели военкомы выдохнуть в погоне за призывниками для Национальной гвардии МВД в августе, как Кабмин объявил призыв срочников в Вооруженные силы Украины. Тысячи молодых людей отправят в армию в качестве обслуживающего персонала.
    Призывная кампания. Архивное фото
    Что с мобилизацией - не знаете, будет? Опрос экспертов
    15:55 18.08.2017
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    Пограничники получили дополнительные возможности по оперативной комплектации подразделений, считает эксперт Игорь Левченко, а заместитель спикера Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что значительного недокомплекта в погранвойсках нет.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Жданов о внеочередном призыве в ВСУ
    09:53 18.07.2017
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    Очередей из желающих служить в ВСУ нет: причина в том, что пакет, который государство предлагает для контрактников, не соответствует реалиям службы, убежден военный эксперт Олег Жданов.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Минобороны назвало количество призванных в ВСУ офицеров запаса
    12:26 21.06.2017
    731Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    По словам министра обороны Степана Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.
    Призывная кампания. Архивное фото
    В Минобороне рассказали о новом призыве офицеров
    21:23 27.05.2017
    765
    Согласно информации, офицеры будут назначаться на первичные офицерские должности в воинские части, которые не участвуют в военной спецоперации на Донбассе.
    Петр Порошенко подписывает законопроект
    Порошенко утвердил создание единого реестра военнообязанных
    17:21 14.04.2017
    4381Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 66 лет, а также данные о дате въезда и выезда за пределы страны.
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    В Украине активно стартовала призывная кампания 
    20:24 06.04.2017
    2082
    Этой весной должны призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек.
    Олег Жданов
    Некомплект ВСУ составляют рядовые и младшие офицеры - эксперт
    02:17 23.02.2017
    1436Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ не может себе позволить отказаться от призыва на срочную военную службу.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Офицеры запаса, на выход! Эксперт о призыве 2017
    08:36 09.01.2017
    35998Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире ГС заявил, что в армии не хватает 80% младших офицеров после отказа от мобилизации и отсутствия военных училищ.
    Ситуация у сборного пункта областного военкомата в Харькове
    В сборном пункте Харькова незаконно удерживают 80 призывников - СМИ
    14:28 01.07.2016
    4315Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Интернет-пользователи из Харькова массово обсуждают удержание молодых людей в сборном пункте всю ночь. Утром к зданию пришли родственники призывников. Один из них сообщил, что они "голодные и немытые".
    Ополченец самопровозглашенной ЛНР. Архивное фото
    Ополченцы проведут принудительную мобилизацию жителей Донбасса - ГУР МО
    15:33 12.03.2016
    2461Донбасс: мир или война.
    Согласно информации, обнародованной пресс-службой главного разведывательного управления Минобороны Украины, в самопровозглашенных Д-ЛНР наблюдается острая нехватка добровольцев на военную службу.
    Призывники
    Призыв военных на срочную службу отменять нельзя - глава МО
    17:46 03.01.2016
    827Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Срочная служба позволяет готовить мобилизационный ресурс. Немного стран могут позволить себе полностью отказаться от призыва. "Готовить молодых мужчин для защиты своей станы необходимо", - отметил Полторак.
    Гривна
    Лиц призывного возраста, которые не служат, предлагают обложить налогом
    22:15 02.01.2016
    4866
    Для того чтобы поставить всех призывников в равные условия, нужно собирать военный налог с тех граждан, которые не были призваны на срочную службу при условии, что у них нет ограничений по состоянию здоровья.
    Призывная кампания в Черниговской области
    В Украине стартовала приписная кампания 2016 - Минобороны
    15:22 02.01.2016
    1576
    Согласно информации, со 2 января по 30 марта 2016 только в Харьковской области более 8000 человек будут вызваны в военкоматы для постановки на воинский учет, изучения их пригодности к военной службе, обследования состояния здоровья.
    Учения ополченцев ДНР на окраине Донецка
    В ГУР МО заявляют, что в 2016 г ополченцы проведут призыв на срочную службу
    16:39 13.12.2015
    664Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации разведки, ситуация в Донбассе остается сложной. "Сохраняется высокая интенсивность огневого воздействия на силовиков, в т. ч. с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
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    Возле военкомата в Киеве. Архивное фото
    Кличко объявил "облаву" на уклонистов от армии в Киеве
    11:46 16.02.2018
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    Согласно распоряжению главы Киева Виталия Кличко, во всех структурных предприятиях КГГА и на ряде киевских предприятий будет проведена масштабная работа по поиску уклонистов от армии.
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