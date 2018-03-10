Украинская армия деградирует: офицеры разбегаются, желающих подписать контракт не становится больше, а из солдат срочной службы пытаются сформировать основной резерв ВСУ. Именно поэтому молодежь не горит желанием отдавать воинские долги отечеству.
Пресс-офицер управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович в эфире "ГС" отметил, что злостных уклонистов среди призывников - очень мало, гораздо больше тех, кто приходит служить добровольно.
Не успели военкомы выдохнуть в погоне за призывниками для Национальной гвардии МВД в августе, как Кабмин объявил призыв срочников в Вооруженные силы Украины. Тысячи молодых людей отправят в армию в качестве обслуживающего персонала.
Пограничники получили дополнительные возможности по оперативной комплектации подразделений, считает эксперт Игорь Левченко, а заместитель спикера Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что значительного недокомплекта в погранвойсках нет.
По словам министра обороны Степана Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.
Интернет-пользователи из Харькова массово обсуждают удержание молодых людей в сборном пункте всю ночь. Утром к зданию пришли родственники призывников. Один из них сообщил, что они "голодные и немытые".
Срочная служба позволяет готовить мобилизационный ресурс. Немного стран могут позволить себе полностью отказаться от призыва. "Готовить молодых мужчин для защиты своей станы необходимо", - отметил Полторак.
Для того чтобы поставить всех призывников в равные условия, нужно собирать военный налог с тех граждан, которые не были призваны на срочную службу при условии, что у них нет ограничений по состоянию здоровья.
Согласно информации, со 2 января по 30 марта 2016 только в Харьковской области более 8000 человек будут вызваны в военкоматы для постановки на воинский учет, изучения их пригодности к военной службе, обследования состояния здоровья.
Согласно информации разведки, ситуация в Донбассе остается сложной. "Сохраняется высокая интенсивность огневого воздействия на силовиков, в т. ч. с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".