Согласно заявлению комиссии Международного олимпийского комитета, просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане для группы "Спортсмены-олимпийцы из России" отклонена.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.