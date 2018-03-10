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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Логотип Olympic Athlete from Russia (Олимпийский спортсмен из России) на форме спортсменов олимпийцев из России
    МОК отказался пригласить 15 оправданных россиян на Олимпиаду
    06:07 05.02.2018
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    Согласно заявлению комиссии Международного олимпийского комитета, просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане для группы "Спортсмены-олимпийцы из России" отклонена.
    Встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Архивное фото
    Меркель пригласила дочь Трампа на экономический саммит в Берлине
    06:08 27.03.2017
    121Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам источника, канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила Иванку Трамп в ходе своего визита в Белый дом. Саммит "Женской двадцатки" W20 пройдет в столице ФРГ в апреле.
    Лидер партии Национальный фронт (Франция) Марин Ле Пен
    Крым пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен
    22:18 26.01.2017
    241Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, Марин Ле Пен как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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