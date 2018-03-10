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    прибыль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    Эксперт: огромная прибыль "Нафтогаза" - не чудо, когда продаешь втридорога
    04:34 10.06.2017
    969Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что прибыль "Нафтогаза" обеспечена за счет того, что в 3,5 раза была увеличена закупочная цена для "Укргаздобычи".
    Владимир Демчишин. Архивное фото
    Демчишин: госпредприятия энергетики за 2015 год увеличили прибыль на 16 млрд грн
    04:18 11.02.2016
    150Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам Демчишина, крупные предприятия энергетики увеличили чистую прибыль за 2015 год на 16 млрд грн крупные предприятия энергетики. Среди них "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Укртранснафта" и "Центрэнерго".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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