Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что прибыль "Нафтогаза" обеспечена за счет того, что в 3,5 раза была увеличена закупочная цена для "Укргаздобычи".
По словам Демчишина, крупные предприятия энергетики увеличили чистую прибыль за 2015 год на 16 млрд грн крупные предприятия энергетики. Среди них "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Укртранснафта" и "Центрэнерго".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.