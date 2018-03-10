Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
В эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что за три года президентства Порошенко недостаточно работал как человек, который должен обеспечивать социальные и правовые гарантии украинцев.
Экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания.
Отвечая на вопрос, что бы она сделала, если бы стала президентом, нардеп Юлия Тимошенко сказала, что изменила бы Конституцию, наладила бы эффективное функционирование государства и вернула бы все, что было украдено у нации.
Как отмечается в сообщении, Порошенко планирует посетить завод "Турбоатом", Харьковский физико-технический институт и Харьковский национальный университет внутренних дел, где он пообщается с полицейскими.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".