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    президентство

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе
    Первый "западный" провал Порошенко. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 24.11.2017
    11753Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
    Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук
    Как Вакарчук попал в президентские рейтинги? Мнение политтехнолога
    14:35 24.11.2017
    1259Политический кризис: страна в тупике
    Порошенко и Тимошенко в кулуарах обсуждают возможность участия Вакарчука в президентских выборах, заявил Дмитрий Раимов.
    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
    Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России
    16:54 19.10.2017
    508
    На неделе "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство россиян (71%) одобряют участие женщин в политике Российской Федерации.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев: Порошенко хороший главнокомандующий, но плохой президент
    21:18 25.05.2017
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    В эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что за три года президентства Порошенко недостаточно работал как человек, который должен обеспечивать социальные и правовые гарантии украинцев.
    Штайнмайер стал президентом Германии
    Президентом Германии выбрали Штайнмайера 
    19:28 12.02.2017
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    Экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Тимошенко положительно относится к ликвидации должности президента
    00:26 04.12.2016
    1517Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Отвечая на вопрос, что бы она сделала, если бы стала президентом, нардеп Юлия Тимошенко сказала, что изменила бы Конституцию, наладила бы эффективное функционирование государства и вернула бы все, что было украдено у нации.
    Петр Порошенко
    Порошенко в среду посетит Харьков
    08:33 23.03.2016
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    Как отмечается в сообщении, Порошенко планирует посетить завод "Турбоатом", Харьковский физико-технический институт и Харьковский национальный университет внутренних дел, где он пообщается с полицейскими.
    Флаг Белоруссии
    Сотни человек в Минске призывают игнорировать президентские выборы
    17:57 10.10.2015
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    Согласно заявлению митингующих, собравшихся на площади Свободы в центре Минска, выборы в Белоруссии сфальсифицированы заранее. Они призвали избирателей не ходить на участки для голосования.
    Флаг Казахстана
    Президентские выборы завершились на всей территории Казахстана
    18:55 26.04.2015
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    Как сообщается, избирательные участки в четырех западных регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях закрылись для голосования.
    Госсекретарь США Хиллари Клинтон
    Хиллари Клинтон будет участвовать в выборах президента США в 2016 г
    22:31 12.04.2015
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    Хиллари Клинтон на своей странице в Facebook заявила: "Я вступаю в борьбу за президентское кресло. Каждый день американцам нужен чемпион. И я хочу быть этим чемпионом".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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