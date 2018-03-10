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    преступность

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Работа криминалистов в Киеве
    И птенцы превратились в зверье. В Украине подросли новые преступники
    18:09 21.02.2018
    3092Криминальные войны в Украине
    Новая власть породила новые законы - кто сильнее, тот и прав. Поколение молодежи, которое выросло за эти четыре года, уже понимает, что можно делать все, что хочется, за это им ничего не будет. И уже превзошли взрослых.
    Ветеран МВД Александр Ищенко
    Ветеран МВД: каждый второй во власти связан с криминалом
    17:32 12.02.2018
    2257Криминальные войны в Украине
    Три года назад депутаты Верховной Рады ликвидировали управление по борьбе с организованной преступностью, ничего не предложив взамен. А сегодня МВД уже намерено возродить ведомство.
    Перестрелка в центре Одессы. Архивное фото
    В полиции озвучили жуткую статистку по росту преступности в Украине
    00:34 28.01.2018
    455Криминальные войны в Украине
    По информации главы Национальной полиции Сергея Князева, за последние несколько лет количество потенциальных правонарушителей увеличилась на 90 тысяч человек, а в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушение.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В полиции все прекрасно, но вы себя берегите
    11:57 27.12.2017
    813Днепр, Львов: взрывные события
    В следующем году Национальная полиция будет жить по-новому и не щадя живота бороться с преступностью, уровень которой растет с каждым годом. Для этого будут возрождаться ранее ликвидированные подразделения, но уже под новым брендом.
    Евгений Крапивин
    Крапивин: полиция манипулирует статистикой преступности
    17:22 15.12.2017
    223Криминальные войны в Украине
    Юрист Евгений Крапивин подчеркнул, что до сих пор существует система гонки за показателями раскрываемости в МВД, поэтому статистику пытаются сделать "красиво".
    Экс-мэр Нью-Йорка Рудольфо Джулиани и глава МВД Украины Арсен Аваков. Архивное фото
    Жить будем, как в Нью-Йорке. О новом предложении реформатора Авакова
    07:21 27.11.2017
    2799Криминальные войны в Украине
    Гражданский министр внутренних дел Украины Арсен Аваков собирается бороться с преступностью по методу мэра Нью-Йорка - ловить и наказывать мелких правонарушителей.
    На месте стрельбы в Харькове
    "В Колумбии спокойнее". Преступность в Украине бьет жуткие рекорды
    19:12 06.11.2017
    1692Криминальные войны в Украине
    Спецкор из Харькова Юрий Ларин сообщил, что после расстрела водителя Audi усиленных мер безопасности в городе не было. А спецкор из Днепра Наталья Гусак сообщила, что трое из пятерых пострадавших полицейских находятся в тяжелом состоянии, еще одному ампутировали ногу.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Министерство воровских дел. Аваков снова "достал" окружение Порошенко
    09:14 29.10.2017
    39803Политикум: ты мне кум или не кум?
    Глава МВД Арсен Аваков получил очередное предупреждение. В БПП высказывают недовольство ростом криминала, отсутствием в ведомстве профессионалов и безделием министра и его команды. Тучи над головой Авакова снова сгущаются.
    Расследование нападения на инкассаторов под Черниговом
    Статистика и убийственный для правоохранительной системы рост преступности
    10:39 11.10.2017
    773Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о шокирующей статистике нераскрытых убийств, которых в Украине насчитывается свыше 10 тысяч. По мнению экспертов, преступность в стране растет, однако никто за это не несет никакой ответственности.
    Ночная стрельба в Днепре
    Психотерапевт Бузовой: сейчас в Украине модернизированное крепостное право
    17:11 20.08.2017
    3485Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Власть ничего не хочет делать для оздоровления общества, для предотвращения преступности и подавления агрессии, потому что это их не касается. А ситуация уже выходит из под контроля.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков - художник. МВД нарисовало головокружительные успехи
    16:31 18.07.2017
    636Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Головокружительные успехи в работе показывает МВД, которое на картинках практически побороло преступность. Но вот только реальность кусается.
    Евгений Лосовский
    При "сниженном" уровне преступности никто не чувствует себя защищенным — юрист
    15:32 18.07.2017
    187Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Адвокат Евгений Лосовский заявил в эфире "ГС", что эффективность работы полиции после проведения реформ можно будет ощутить только спустя годы, поскольку в настоящее время оперативники недостаточно опытны.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    Названы самые опасные города Украины
    13:00 06.05.2017
    7098Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Согласно данным рейтинга, составленного Институтом социально-экономических исследований, в пятерку безопасных областных центров страны вошли Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород и Винница.
    Татьяна Монтян
    Монтян: сегодня гопники в Украине никого не стесняются и не боятся
    11:25 28.04.2017
    7747
    Сегодня преступники в Украине не боятся ни детей-полицаев после трехмесячных курсов, ни прокуратуру, возглавляемую генпрокурором без юридического образования, ни разваленных судов, отмечает юрист Татьяна Монтян.
    Замглавы Нацполиции и начальник ГУ НПУ в Донецкой области Вячеслав Аброськин
    Аброськин сообщил о снижении преступности в Донецкой области
    05:58 10.04.2017
    130
    По словам замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, "солидные" преступники эмигрируют из Донецкой области. Уровень раскрытия убийств общеуголовной направленности составляет практически 100%.
    Многотысячные протесты в Румынии. Видео
    Многотысячные протесты в Румынии 
    22:38 01.02.2017
    492
    Антиправительственные протесты, связанные с изменениями в Уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных, продолжаются на площади Виктории в столице Румынии.
    Центр Киева 21 ноября 2016 года под усиленной охраной правоохранителей
    Никакого улучшения криминогенной обстановки в Киеве нет - эксперт
    00:57 11.12.2016
    180Взрыв в здании полиции в Ровно
    Экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун в эфире "Голоса Столицы" напомнил, что когда создавалась новая патрульная полиция, общественность уверяли, что статистика не будет главным показателем работы этого ведомства.
    Главное управление Нацполиции в Киеве
    Украина криминальная - проблема безысходная
    17:12 07.11.2016
    2547Взрыв в здании полиции в Ровно
    Требует серьезного пересмотра система борьбы с незаконным оборотом оружия, львиная доля которого привозится из зоны боевых действий. И хотя силовые структуры чуть ли не ежедневно рапортуют об успехах в этом деле, реальность менее оптимистична.
    Олег Мартыненко
    Три независимые маленькие армии подчиняются только Авакову - Мартыненко
    17:41 05.11.2016
    10793Взрыв в здании полиции в Ровно
    Из-за бездействия руководства МВД в стране растет преступность. Но главам силового ведомства на это, мягко говоря, наплевать, они преследуют другие цели, считают эксперты.
    Полиция Киева
    Штат участковых в Киеве укомплектован на 20-30% - Шабовта
    02:57 05.11.2016
    146День полиции: успех или провал?
    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта сказал в эфире Голоса Столицы, что в отдельных районах Киева штат участковых инспекторов укомплектован только на 20-30%.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Работа криминалистов в Киеве
    И птенцы превратились в зверье. В Украине подросли новые преступники
    18:09 21.02.2018
    3092
    Новая власть породила новые законы - кто сильнее, тот и прав. Поколение молодежи, которое выросло за эти четыре года, уже понимает, что можно делать все, что хочется, за это им ничего не будет. И уже превзошли взрослых.
    Ветеран МВД Александр Ищенко
    Ветеран МВД: каждый второй во власти связан с криминалом
    17:32 12.02.2018
    2257
    Три года назад депутаты Верховной Рады ликвидировали управление по борьбе с организованной преступностью, ничего не предложив взамен. А сегодня МВД уже намерено возродить ведомство.
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