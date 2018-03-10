Новая власть породила новые законы - кто сильнее, тот и прав. Поколение молодежи, которое выросло за эти четыре года, уже понимает, что можно делать все, что хочется, за это им ничего не будет. И уже превзошли взрослых.
По информации главы Национальной полиции Сергея Князева, за последние несколько лет количество потенциальных правонарушителей увеличилась на 90 тысяч человек, а в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушение.
В следующем году Национальная полиция будет жить по-новому и не щадя живота бороться с преступностью, уровень которой растет с каждым годом. Для этого будут возрождаться ранее ликвидированные подразделения, но уже под новым брендом.
Спецкор из Харькова Юрий Ларин сообщил, что после расстрела водителя Audi усиленных мер безопасности в городе не было. А спецкор из Днепра Наталья Гусак сообщила, что трое из пятерых пострадавших полицейских находятся в тяжелом состоянии, еще одному ампутировали ногу.
Глава МВД Арсен Аваков получил очередное предупреждение. В БПП высказывают недовольство ростом криминала, отсутствием в ведомстве профессионалов и безделием министра и его команды. Тучи над головой Авакова снова сгущаются.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о шокирующей статистике нераскрытых убийств, которых в Украине насчитывается свыше 10 тысяч. По мнению экспертов, преступность в стране растет, однако никто за это не несет никакой ответственности.
Адвокат Евгений Лосовский заявил в эфире "ГС", что эффективность работы полиции после проведения реформ можно будет ощутить только спустя годы, поскольку в настоящее время оперативники недостаточно опытны.
Сегодня преступники в Украине не боятся ни детей-полицаев после трехмесячных курсов, ни прокуратуру, возглавляемую генпрокурором без юридического образования, ни разваленных судов, отмечает юрист Татьяна Монтян.
Экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун в эфире "Голоса Столицы" напомнил, что когда создавалась новая патрульная полиция, общественность уверяли, что статистика не будет главным показателем работы этого ведомства.
Требует серьезного пересмотра система борьбы с незаконным оборотом оружия, львиная доля которого привозится из зоны боевых действий. И хотя силовые структуры чуть ли не ежедневно рапортуют об успехах в этом деле, реальность менее оптимистична.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Новая власть породила новые законы - кто сильнее, тот и прав. Поколение молодежи, которое выросло за эти четыре года, уже понимает, что можно делать все, что хочется, за это им ничего не будет. И уже превзошли взрослых.