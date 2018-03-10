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    преподаватели

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Школа
    В Кривом Роге учитель заклеил рты второклассникам скотчем
    18:54 03.11.2017
    591
    По словам отца одной из пострадавших девочек Сергея Стегара, учитель сделал несколько замечаний детям за слова, а потом заклеил рты скотчем до окончания урока.
    Школа. Архивное фото
    Высокая зарплата не поднимет престиж профессии учителя - Сазоненко
    00:29 05.03.2017
    326Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Директор Украинского гуманитарного лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Сазоненко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что профессия учителя должна быть личностным выбором.
    В Китае подростки избили учителя, мешавшего им списывать. Видео
    В Китае подростки избили учителя, мешавшего им списывать 
    15:01 22.04.2016
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    В интернете опубликованы кадры видео, на котором ученики школы в китайской провинции Аньхой избивают преподавателя во время контрольной.
    В США арестовали 71-летнюю учительницу за чрезмерную жестокость к детям. Видео
    В США арестовали 71-летнюю учительницу за чрезмерную жестокость к детям 
    06:42 27.03.2016
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    Полиция Джорджии арестовала 71-летнюю учительницу Амелию Стриплинг после того, как в интернете появилось видео жестокого обращения женщины с детьми в школе.
    Пикет работников ПТУ у Администрации президента
    Пикет работников ПТУ у Администрации президента 
    16:55 18.03.2016
    430Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Около 200 человек в пятницу проводят акцию протеста под Администрацией президента. Участники пикета требуют от главы государства подписать законы о финансировании заведений профессионально-технического образования из госбюджета и областных бюджетов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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