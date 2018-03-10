Директор Украинского гуманитарного лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Сазоненко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что профессия учителя должна быть личностным выбором.
Около 200 человек в пятницу проводят акцию протеста под Администрацией президента. Участники пикета требуют от главы государства подписать законы о финансировании заведений профессионально-технического образования из госбюджета и областных бюджетов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".