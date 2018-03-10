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По словам Сергея Арбузова, уход Арсения Яценюка с поста премьер-министра ничего не изменит - нужно в принципе менять правительство. Также он отметил, что в правлении Яценюка есть один плюс - Украина увидела, что революционные изменения ни к чему не приводят.