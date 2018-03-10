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    премьер-министры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Носки канадского премьера снова взволновали сеть
    Носки канадского премьера снова взволновали сеть
    12:03 21.09.2017
    1138
    Канадский премьер-министр Джастин Трюдо появился в носках с изображением персонажа "Звездных войн" на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке 20 сентября.
    Мариано Рахой
    Парламент Испании утвердил Рахоя премьером во втором туре голосования
    22:29 29.10.2016
    58
    Согласно информации, за Рахоя проголосовали 170 депутатов, 68 депутатов воздержались, еще 111 проголосовали против. По закону, чтобы кандидат был утвержден во втором туре, достаточно простого большинства.
    Сильвио Берлускони. Архивное фото
    Известный режиссер снимет драму про экс-премьера Сильвио Берлускони
    03:24 06.09.2016
    31
    Рабочее название драмы о Берлускони и его ближайшем окружении – Loro, что с итальянского переводится как "Они". СМИ отмечают созвучность названия фильма со словом L' oro - "золото".
    Андреа Лидсом и Тереза Мэй (слева направо)
    Леди вперед: следующим премьером Британии будет женщина
    07:30 08.07.2016
    252Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Министр юстиции Майкл Гоув выбыл из гонки за пост лидера британских консерваторов и премьер-министра страны, набрав меньше всего голосов парламентариев - 46, объявил в четверг глава руководящего комитета партии Грэм Брэди.
    Владимир Гройсман
    Гройсман станет новым премьером, Кабмин обновится на 90% - БПП
    22:26 10.04.2016
    678Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению депутата БПП Вадима Денисенко, в Кабмине останутся министр финансов Наталья Яресько, министр социальной политики Павел Розенко, а также министр регионального развития Геннадий Зубко.
    Олег Ляшко
    Ляшко: назначение премьером Гройсмана - попытка узурпации власти Порошенко
    22:13 10.04.2016
    550Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    "Радикальная партия" настаивает на радикальном изменении экономического курса власти, принятии законов об импичменте президента и временных следственных комиссиях, отставке ЦИК и ряде других ранее озвученных требований.
    Сергей Арбузов. Архивное фото
    Арбузов заявил, что готов возглавить правительство Украины
    20:41 10.04.2016
    1001Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам Сергея Арбузова, уход Арсения Яценюка с поста премьер-министра ничего не изменит - нужно в принципе менять правительство. Также он отметил, что в правлении Яценюка есть один плюс - Украина увидела, что революционные изменения ни к чему не приводят.
    Владимир Гройсман
    Гройсман: стабильная коалиция выведет страну из кризиса
    18:18 25.03.2016
    102Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как заявил спикер парламента Владимир Гройсман, качественное взаимодействие Кабинета министров и парламента обеспечит выработку качественных решений и их реализацию.
    Наталия Яресько. Архивное фото
    Яресько заявила, что не метит на пост премьера
    21:48 20.03.2016
    592Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам министра финансов Украины Наталии Яресько, у нее нет премьерских амбиций. Как отметила Яресько, основная ее цель - помогать украинскому народу, в данном случае - на посту министра финансов.
    Администрация Президента Украины
    В Администрации президента назвали главных кандидатов на пост премьера
    16:54 20.03.2016
    3811Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Согласно информации главы Администрации президента Украины Бориса Ложкина, многие не поддерживают идею полностью технократического правительства, которую предлагает Яресько. Это несколько снижает ее шансы.
    Выступление Олега Ляшко
    Ляшко заявил, что готов стать новым премьер-министром
    19:09 06.03.2016
    746Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Лидер фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Украины Олег Ляшко заявил, что он категорически против перевыборов в Верховную Раду. Он считает, что есть возможность сформировать другую коалицию в парламенте и другое правительство.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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