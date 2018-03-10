Согласно информации, за Рахоя проголосовали 170 депутатов, 68 депутатов воздержались, еще 111 проголосовали против. По закону, чтобы кандидат был утвержден во втором туре, достаточно простого большинства.
Министр юстиции Майкл Гоув выбыл из гонки за пост лидера британских консерваторов и премьер-министра страны, набрав меньше всего голосов парламентариев - 46, объявил в четверг глава руководящего комитета партии Грэм Брэди.
"Радикальная партия" настаивает на радикальном изменении экономического курса власти, принятии законов об импичменте президента и временных следственных комиссиях, отставке ЦИК и ряде других ранее озвученных требований.
По словам Сергея Арбузова, уход Арсения Яценюка с поста премьер-министра ничего не изменит - нужно в принципе менять правительство. Также он отметил, что в правлении Яценюка есть один плюс - Украина увидела, что революционные изменения ни к чему не приводят.
Согласно информации главы Администрации президента Украины Бориса Ложкина, многие не поддерживают идею полностью технократического правительства, которую предлагает Яресько. Это несколько снижает ее шансы.
Лидер фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Украины Олег Ляшко заявил, что он категорически против перевыборов в Верховную Раду. Он считает, что есть возможность сформировать другую коалицию в парламенте и другое правительство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".