По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, снято ограничение движения на въезд в Киев тяжеловесных транспортных средств. Для водителей установлены 2 мобильных пункта обогрева.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".