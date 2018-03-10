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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    И.О. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вакцинируется против гриппа. Архивное фото
    Супрун просит хипстеров откатить штаны
    15:57 28.02.2018
    969Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
    Последствия снежного шторма в Нью-Йорке. Видео
    Последствия снежного шторма в Нью-Йорке 
    01:02 10.02.2017
    265Суперштормы накрыли Европу
    Снежный шторм в Нью-Йорк завершился, официально сообщил мэр Билл Де Блазио. Синоптики прогнозировали, что в Нью-Йорке снега выпадет до 30 сантиметров, в Бостоне и вовсе - до 45 сантиметров.
    Последствия снегопада в Киеве
    ГСЧС сняла ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в Киев
    04:56 07.02.2017
    60Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, снято ограничение движения на въезд в Киев тяжеловесных транспортных средств. Для водителей установлены 2 мобильных пункта обогрева.
    Гололедица в Киеве
    ГСЧС предупреждает о гололедице и тумане в воскресенье
    02:58 29.01.2017
    82Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в воскресенье на дорогах страны гололедица, ночью и утром в западной части туман, видимость 200-500 метров.
    Флаг Дании
    Дания призывает своих граждан воздержаться от полётов на Синайский полуостров
    02:13 07.11.2015
    51Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Министерство иностранных дел Дании своих граждан предостерегает от несущественных поездок к южной части Синайского полуострова, включая Шарм-эш-Шейх.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    И.О. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вакцинируется против гриппа. Архивное фото
    Супрун просит хипстеров откатить штаны
    15:57 28.02.2018
    969
    По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
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