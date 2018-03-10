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    правосудие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ирина Геращенко
    Геращенко: закон о заочном правосудии позволит наказать всех предателей
    01:59 26.02.2017
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    По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, по закону о заочном правосудии должны ответить "все те предатели, которые изменили присяге и украинскому народу".
    Подписание закона. Архивное фото
    Президентский законопроект о Высшем совете правосудия: за и против
    18:32 02.10.2016
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    Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о Высшем совете правосудия. По мнению президента, принятие этого законопроекта – одна из первоочередных задач Верховной Рады.
    Конституционный суд Украины
    КСУ обнародует заключение по изменениям в Конституцию в части правосудия 1 февраля
    16:45 30.01.2016
    183Судебная и конституционная реформы в Украине
    Конституционный суд Украины официально обнародует предоставленное 30 января заключение по делу по обращению Верховной Рады Украины о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия требованиям статей 157 и 158 Конституции в 12:00.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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