Конституционный суд Украины официально обнародует предоставленное 30 января заключение по делу по обращению Верховной Рады Украины о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия требованиям статей 157 и 158 Конституции в 12:00.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.