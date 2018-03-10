При образовании общественного формирования необходим четкий перечень его членов, без которого ни полиция, ни орган исполнительный местной власти не утвердит устав этого формирования, отметил эксперт Александр Банчук.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.