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    правопорядок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук. Архивное фото
    "Нацдружины" могут патрулировать только с полицией - Банчук
    13:16 08.02.2018
    204Радикальный экстремизм охватил Украину
    При образовании общественного формирования необходим четкий перечень его членов, без которого ни полиция, ни орган исполнительный местной власти не утвердит устав этого формирования, отметил эксперт Александр Банчук.
    Ночное патрулирование Киева
    В Киеве "Муниципальная стража" приступила к работе
    15:45 29.06.2017
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    "Муниципальная стража" работает на общественных началах, но город планирует выделить деньги на ее финансирование. В целом в формирование должны войти 100 человек.
    Милиция и футбольные фанаты в центре Киева
    Около 100 милиционеров обеспечат порядок во время матча "Арсенал" - "Шахтер"
    09:21 22.08.2015
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    Госавтоинспекция Киева обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил дорожного движения, а также не парковать автомобили на тротуарах прилегающих к стадионам улиц.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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