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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
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    Попытки автономного региона Испании — Каталонии — получить статус независимого государства вызвали ряд вопросов о сепаратизме как звене международных процессов.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Путин: баланс в мире восстанавливается
    16:33 04.12.2016
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    Как заявил президент РФ Владимир Путин, многие международные партнеры России предпочитают при принятии решений руководствоваться нормами международного права.
    Фемида - богиня правосудия
    Центры юридической правовой помощи по всей стране: цели и необходимость
    17:42 01.05.2016
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    Эксперт по вопросам права Евгений Пронин считает, что в стране необходимо дополнительно создать сотни центров бесплатной правовой помощи, чтобы малообеспеченные люди имели возможность получать консультации, а юристов обеспечить работой.
    Здание МИД Украины
    Кабмин решит вопрос блокады фур РФ в соответствии с международным правом - МИД
    07:59 15.02.2016
    2361Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, страна о своих интересах позаботится и просто так осуществлять через Украину транзит в ЕС Россия не будет способна.
    Петр Порошенко
    Порошенко: РФ нужно лишить права вето в Совбезе ООН
    19:51 05.09.2015
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    По словам Порошенко, подобный шаг не только сделает механизмы Совбеза более эффективными, он вернет этим механизмам эффективность, поскольку сейчас Совбез просто блокируется и не в состоянии выполнять свою роль.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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