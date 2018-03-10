Эксперт по вопросам права Евгений Пронин считает, что в стране необходимо дополнительно создать сотни центров бесплатной правовой помощи, чтобы малообеспеченные люди имели возможность получать консультации, а юристов обеспечить работой.
По словам Порошенко, подобный шаг не только сделает механизмы Совбеза более эффективными, он вернет этим механизмам эффективность, поскольку сейчас Совбез просто блокируется и не в состоянии выполнять свою роль.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".