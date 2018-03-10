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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Флаг Украины
    Украина - страна, где права человека вынесены за скобки
    12:51 28.02.2018
    631
    Особо циничным выглядит членство Украины в Совете ООН по правам человека, поскольку украинская власть не только нарушает основные права и свободы граждан, но и игнорирует рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека.
    Флаг Украины
    Украина в 2017-ом: бедность, неравенство, нарушения прав человека
    19:43 07.12.2017
    1344
    В прошлом году правозащитники назвали Службу безопасности Украины самым большим нарушителем прав человека в стране. В этом году ситуация не только не изменилась, но только "обострилась и ухудшилась", отмечают правозащитники.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Россия обвинила ЕС в замалчивании масштабных нарушений прав человека в Украине
    17:02 27.10.2017
    434
    По словам уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолия Викторова, ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека в Украине фактически перекладывается на Россию.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Из Черновцов. Спасение журналистов — дело рук самих журналистов
    14:53 08.09.2017
    233
    В условиях безнаказанности за преступления перед журналистами и незнания законов, ударить журналиста, отобрать камеру, не пустить на заседание комиссии в горсовете – дело привычное.
    Переговоры министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
    Лавров: нужно задействовать Совет Европы для защиты прав человека в Украине
    17:54 19.05.2017
    366
    В своем выступлении глава российского МИД Сергей Лавров призвал к дальнейшему усилению роли Совета Европы в развитии конструктивной общеевропейской повестки дня.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Лавров: Украина грубо нарушает европейскую Конвенцию о правах человека
    16:17 19.05.2017
    1240Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова "мирно решать все спорные темы, но европейская Конвенция является обязательной к исполнению".
    Вывеска госучреждения в Закарпатье на украинском и венгерском языках
    Правительство Венгрии призвало Украину не ограничивать права венгерского меньшинства
    22:44 21.04.2017
    190
    Государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес выразил надежду, что Украина не собирается ограничивать права венгерского меньшинства в вопросах образования, использования родного языка и двойного гражданства.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Украина предлагает вернуть вопрос прав человека в компетенцию СБ ООН
    23:47 18.04.2017
    142
    По словам заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, пора вернуть вопросы соблюдения прав человека в мире в компетенцию Совета безопасности ООН и восстановить целостность всей системы ООН, согласно замыслу ее основателей.
    Флаг США
    Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе
    08:38 04.03.2017
    7503
    По словам госдепартамента, в Украине имеют место притеснения этнических и религиозных меньшинств, торговля людьми, принудительный труд, дискриминация сексменьшинств и ограничения в праве рабочих на проведение забастовок.
    Беженка из Афганистана с ребенком прибыла на остров Лесбос в Греции
    Демократия, как швейцарский сыр. О ситуации в Афганистане
    07:08 13.02.2017
    222
    Какого-то значительного прогресса с точки зрения выносимых судом постановлений как не было, так и нет, а государство хранит тревожное для нас молчание, - заявляет активист организации по защите прав женщин.
    Экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун
    Генеральный промоутер "Ф-1" Экклстоун уйдет в отставку - СМИ
    02:25 23.01.2017
    68
    После отставки Экклстоуна коммерческими вопросами "Формулы-1", включая спонсорство, маркетинг и медиаправа, займется бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес.
    Избранный президент США Дональд Трамп
    Human Rights назвала Трампа главной угрозой для прав человека
    22:40 14.01.2017
    135Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Как заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, речь Трампа может привести к массовой депортации мигрантов, ущемлению прав женщин и свободы СМИ и даже применению пыток.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко внес в Раду Конвенцию СЕ по предотвращению насилия над женщинами
    21:20 12.11.2016
    296
    Согласно информации, законопроект предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнего насилия.
    ЛГБТ-марш в Киеве
    Amnesty International позитивно оценила Марш равенства в Киеве
    05:14 13.06.2016
    694"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Согласно заявлению организации Amnesty International Ukraine, "еще многое нужно сделать на пути к обществу без дискриминации, но сегодня мы празднуем наш первый шаг".
    Посол США в Украине Джеффри Пайетт. Архивное фото
    Пайетт потребовал от Авакова осудить публикацию "Миротворцем" списка журналистов
    04:58 29.05.2016
    2824Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    По словам посла США в Украине Джеффри Пайетта, "нет даже дипломатических фраз, чтобы описать какой ущерб они (сайт "Миротворец" - Ред.) нанесли профессиональным журналистам, работавшим на востоке Украины.
    Флаг Ирана у здания ООН
    Совет ЕС продлил на год санкции по "черному списку" Ирана
    23:48 11.04.2016
    68Снятие санкций с Ирана
    По заявлению Совета ЕС, Евросоюз продлил до 13 апреля 2017 года ограничительные меры в отношении 82 человек и одного юридического лица в связи с ситуацией в области прав человека в Иране.
    Майдан Незалежности
    В США считают, что в Украине улучшилась ситуация с соблюдением прав человека
    00:49 21.03.2016
    101
    По словам руководителя бюро по вопросам демократии и прав человека Тома Малиновского, в современной Украине "неправительственные организации, независимые эксперты указывают на ошибки правительства и добиваются все большей прозрачности его деятельности".
    Организация объединенных наций
    ООН заявляет о нарушении прав верующих УПЦ в западных областях Украины
    15:10 12.03.2016
    654
    Согласно информации, ущемление свобод верующих, которое имеет место в Западных областях Украины, является нарушением международных обязательств по правам человека, которые обязано обеспечивать Правительство Украины.
    Amnesty International в Украине
    Amnesty International: в Украине крайне опасно высказывать пророссийские взгляды
    03:03 24.02.2016
    1435
    СМИ, в позиции которых "усматривались пророссийские взгляды" или сочувствие ополченцам Донбасса, сталкивались в Украине с притеснениями, говорится в докладе организации.
    Валерия Лутковская. Архивное фото
    Лутковская проверит действия полицейских, стрелявших по BMW во время погони
    04:29 11.02.2016
    224День полиции: успех или провал?
    С просьбой проверить действия полиции на предмет нарушения прав человека к омбудсмену обратились адвокаты, представляющие интересы родителей погибшего.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг Украины
    Украина - страна, где права человека вынесены за скобки
    12:51 28.02.2018
    631
    Особо циничным выглядит членство Украины в Совете ООН по правам человека, поскольку украинская власть не только нарушает основные права и свободы граждан, но и игнорирует рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека.
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