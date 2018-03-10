Особо циничным выглядит членство Украины в Совете ООН по правам человека, поскольку украинская власть не только нарушает основные права и свободы граждан, но и игнорирует рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека.
В прошлом году правозащитники назвали Службу безопасности Украины самым большим нарушителем прав человека в стране. В этом году ситуация не только не изменилась, но только "обострилась и ухудшилась", отмечают правозащитники.
По словам уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолия Викторова, ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека в Украине фактически перекладывается на Россию.
Государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес выразил надежду, что Украина не собирается ограничивать права венгерского меньшинства в вопросах образования, использования родного языка и двойного гражданства.
По словам заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, пора вернуть вопросы соблюдения прав человека в мире в компетенцию Совета безопасности ООН и восстановить целостность всей системы ООН, согласно замыслу ее основателей.
По словам госдепартамента, в Украине имеют место притеснения этнических и религиозных меньшинств, торговля людьми, принудительный труд, дискриминация сексменьшинств и ограничения в праве рабочих на проведение забастовок.
Какого-то значительного прогресса с точки зрения выносимых судом постановлений как не было, так и нет, а государство хранит тревожное для нас молчание, - заявляет активист организации по защите прав женщин.
Согласно информации, законопроект предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнего насилия.
По словам посла США в Украине Джеффри Пайетта, "нет даже дипломатических фраз, чтобы описать какой ущерб они (сайт "Миротворец" - Ред.) нанесли профессиональным журналистам, работавшим на востоке Украины.
По словам руководителя бюро по вопросам демократии и прав человека Тома Малиновского, в современной Украине "неправительственные организации, независимые эксперты указывают на ошибки правительства и добиваются все большей прозрачности его деятельности".
Согласно информации, ущемление свобод верующих, которое имеет место в Западных областях Украины, является нарушением международных обязательств по правам человека, которые обязано обеспечивать Правительство Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Особо циничным выглядит членство Украины в Совете ООН по правам человека, поскольку украинская власть не только нарушает основные права и свободы граждан, но и игнорирует рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека.