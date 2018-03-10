В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин заявил, что из-за того, что экономика находится в кризисном состоянии, работодатели создают недостаточно рабочих мест.
В этом году День будет посвящен влиянию пожилых людей на новую городскую среду, а также влиянию, которое она, в свою очередь, оказывает на них. Тема Дня в 2015 году: "Устойчивое развитие и пожилые люди в городской среде".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.