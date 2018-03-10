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    пожилые

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    Пожилые люди могут совсем выпасть с рынка труда - Дудин
    04:27 05.03.2017
    1246Украина, экономика, катастрофа
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин заявил, что из-за того, что экономика находится в кризисном состоянии, работодатели создают недостаточно рабочих мест.
    Жительница Киева. Архивное фото
    Международный день пожилых людей. Справка
    07:28 01.10.2015
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    В этом году День будет посвящен влиянию пожилых людей на новую городскую среду, а также влиянию, которое она, в свою очередь, оказывает на них. Тема Дня в 2015 году: "Устойчивое развитие и пожилые люди в городской среде".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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