наверх
10.03.201812:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    повреждения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Повреждения ЛЭП в Херсонской области
    "Укрэнерго" не исключает сбоев в Украине из-за аварий на питающих Крым ЛЭП
    17:18 22.11.2015
    2675Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации, отключение еще одного элемента на подстанции Каховская может привести к каскадному развитию аварии, при котором также будут очень большие неприятности для Херсонской области - около 50% может быть обесточено.
    Ситуация на границе с Крымом
    МВД опровергло сообщения об избиении активистов у ЛЭП в Херсонской области
    20:24 21.11.2015
    157Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации советника главы МВД Украины Ивана Варченко, правоохранители ведут переговоры с активистами о доступе ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач.
    Повреждения ЛЭП в Херсонской области
    ОБСЕ следит за ситуацией вокруг повреждения ЛЭП в Херсонской области
    20:03 21.11.2015
    541Энергоблокада: Крым без электричества
    Активисты не берут на себя ответственность за повреждение силовых линий, но намерены охранять место, чтобы помешать ремонту. Это назвали началом "энергетической блокады".
    Новые разрушения в результате обстрела Донецка
    Новые разрушения в результате обстрела Донецка 
    17:11 11.07.2015
    1009Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации пресс-службы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, в зоне конфликта на востоке Украины разрушены или повреждены дома 20% семей переселенцев.
    Ситуация в Дебальцево
    Жилье 20% семей переселенцев Донбасса разрушено или повреждено - ООН
    16:07 11.07.2015
    116Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, 1 из 5 семей переселенцев утверждает, что их дома в зоне конфликта были полностью разрушены или сильно повреждены.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги