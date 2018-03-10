Согласно информации, отключение еще одного элемента на подстанции Каховская может привести к каскадному развитию аварии, при котором также будут очень большие неприятности для Херсонской области - около 50% может быть обесточено.
Согласно информации пресс-службы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, в зоне конфликта на востоке Украины разрушены или повреждены дома 20% семей переселенцев.
Согласно информации представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, 1 из 5 семей переселенцев утверждает, что их дома в зоне конфликта были полностью разрушены или сильно повреждены.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".