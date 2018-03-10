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    потепление

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Киевская ГЭС
    ГСЧС предупреждает о резком подъеме воды в водохранилищах
    09:29 08.03.2017
    399Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По информации ГСЧС, в Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, на Днепровском и Каховском водохранилищах - ледоход, забереги и постепенное очищение от льда.
    Весна
    Украину ожидают теплые выходные
    17:58 06.03.2015
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    В Киеве тепло, без осадков. Температура днем 7-9 градусов тепла, ночью 1-3 градуса мороза.
    Зима
    В субботу в Украине потеплеет
    06:45 21.02.2015
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    В Украине будет преобладать ветер юго-западного направления, который принесет теплую погоду в большинстве областей.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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