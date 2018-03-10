Согласно информации, было составлено два административных протокола по статье 185 и статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Начато два уголовных производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины.
Десятки тысяч человек прошли в Марше Победы с фотографиями солдат Великой Отечественной войны и возложили цветы к Монументу Вечной Славы в Днепропетровске. Шествие состоялось, несмотря на попытки людей в камуфляже перегородить им дорогу.
Ужгородской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту хулиганства в административном здании Апелляционного суда в Закарпатской области при рассмотрении апелляционных жалоб об изменении меры пресечения пяти задержанным за драку на Драгобрате.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".