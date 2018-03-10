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    потасовки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Потасовка и "коктейль Молотова": подробности конфликта с Левченко
    13:33 09.03.2018
    1327
    Согласно информации, во время демонтажа гаражей на место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.
    Столкновения между правоохранителями и митингующими в центре Киева
    Ситуация в центре Киева стабилизировалась, стычки прекратились - полиция
    22:01 19.02.2017
    963Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Как заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе столичной полиции, ситуация стабилизировалась, полиция продолжает обеспечивать общественный порядок.
    Стычки в центре Киева
    Столкновения митингующих с полицией в центре Киева 
    20:46 19.02.2017
    824Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Сторонники торговой блокады Донбасса в воскресенье устроили потасовку с полицией в центре Киева, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины.
    Столкновения под посольством РФ в Киеве
    Из-за потасовок у посольства РФ в Киеве открыли два уголовных дела - НПУ
    22:26 18.09.2016
    509Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Согласно информации, было составлено два административных протокола по статье 185 и статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Начато два уголовных производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины.
    Потасовка у стен генконсульства РФ в Одессе
    Консульство РФ в Одессе забросали камнями, произошла потасовка с полицией
    18:55 18.09.2016
    621Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Согласно информации, акция в Одессе проходила в последнее время мирно, однако в какой-то момент митингующие бросили несколько камней в здание консульства РФ.
    Конфликт с Александром Вилкулом в Днепропетровске
    Марш Победы в Днепропетровске и потасовки из-за Вилкула 
    12:25 09.05.2016
    1734День Памяти и День Победы в Украине
    Десятки тысяч человек прошли в Марше Победы с фотографиями солдат Великой Отечественной войны и возложили цветы к Монументу Вечной Славы в Днепропетровске. Шествие состоялось, несмотря на попытки людей в камуфляже перегородить им дорогу.
    Пикет под МВД и управлением патрульной полиции
    Погоня за BMW. Активист "Дорожного контроля" о потасовке в полиции
    17:26 14.02.2016
    2310День полиции: успех или провал?
    В Киеве активисты провели митинг, требуя от правоохранителей обнародования информации о ходе следствия относительно убийства пассажира автомобиля BMW, который преследовали патрульные.
    Потасовка в ужгородском суде
    Потасовка в ужгородском суде с участием Парасюка 
    16:20 23.01.2016
    2135"Правый сектор" в центре внимания: драка и стрельба на Закарпатье
    Ужгородской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту хулиганства в административном здании Апелляционного суда в Закарпатской области при рассмотрении апелляционных жалоб об изменении меры пресечения пяти задержанным за драку на Драгобрате.
    Акция протеста в Кишиневе. Архивное фото
    В Кишиневе проходит пикет у здания ГП, в ходе которого возникла потасовка
    16:04 06.09.2015
    443Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Согласно информации, участники протеста платформы DA на центральной площади Кишинева сформировали совет. Его представителей делегировали для переговоров с правительством.
    Мемориал Немцова в Москве восстановили
    У места гибели Немцова в Москве произошла потасовка - источник
    17:10 04.04.2015
    784Годовщина убийства Бориса Немцова
    Причиной конфликта стал импровизированный мемориал, устроенный на месте гибели Немцова. Прохожие вызвали полицию. После этого конфликтующие разошлись, заявлять друг на друга не стали.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Потасовка и "коктейль Молотова": подробности конфликта с Левченко
    13:33 09.03.2018
    1327
    Согласно информации, во время демонтажа гаражей на место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.
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