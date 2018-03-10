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Десятки тысяч человек прошли в Марше Победы с фотографиями солдат Великой Отечественной войны и возложили цветы к Монументу Вечной Славы в Днепропетровске. Шествие состоялось, несмотря на попытки людей в камуфляже перегородить им дорогу.