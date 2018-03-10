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    порты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Украинские моряки, которые застряли в порту Сирии
    В МИД уточнили информацию об украинских моряках, "застрявших" в Сирии
    12:45 05.01.2018
    94
    По информации представителя департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.
    Два балкера с углем прибыли в Украину
    Два судна с углем из США разгружаются под Одессой
    14:44 29.12.2017
    165
    По информации порта "Южный", судна Oceanus с энергетическим углем для холдинга ДТЭК и Woolloomoolloo с углем для ОАО "Центрэнерго" прибыли в Украину 26 и 28 декабря.
    Порт Черноморск. Архивное фото
    Это "по-ильичевски"? На порт Черноморск наступают китайцы
    15:09 20.11.2017
    1194
    Крупнейший портовый оператор Hutchinson Ports подал заявки на аренду причалов порта Черноморск. Гонконгский оператор намерен развивать мощности по контейнерной перевалке. Но это может обернуться непростыми последствиями для порта, пишет Александр Арбузов.
    Райвис Вецкаганс. Архивное фото
    Новым и.о. главы Администрации морских портов назначен Вецкаганс
    18:42 12.01.2017
    245Громкие отставки и назначения в Украине
    Во время представления Вецкаганса министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что новый глава имеет полную свободу действий по реформированию АМПУ и борьбе с коррупционными схемами.
    Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро: порты Венесуэлы берет под контроль армия
    05:12 13.07.2016
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    Согласно заявлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, армия берет под контроль основные пять портов – Гуанта, Ла-Гуайра, Пуэрто-Кабельо, Маракайбо и Гуамаче.
    Министерство инфрастуктуры Украины
    Украина намерена построить новый порт на Черном море - Мининфраструктуры
    13:25 25.11.2015
    552Экономический кризис
    Рейдовый порт будет расположен в районе между Тендровской и Кинбурнской косами Днепро-Бугского лимана. Он позволит принимать большегрузные суда типа "Панамакс", "Постпанамакс" и "Кепсайз" (до 100 тысяч тонн).
    Мурманский траулер Адмирал Шабалин. Архивное фото
    В испанском порту загорелся траулер из России
    15:31 27.10.2015
    94
    Как сообщили РИА Новости начальник службы мореплавания Мурманского тралового флота, все члены экипажа - 57 человек - эвакуированы и находятся в безопасном месте.
    Министерство инфрастуктуры Украины
    Мининфраструктуры не повлияет на решение РФ по портам "Кавказ" и "Крым" - Кава
    11:26 30.08.2015
    546Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Согласно информации, Министерство инфраструктуры ничего юридически сделать в данном случае не может, поскольку контроля над Крымским полуостровом у министерства нет.
    Российский флаг
    Россия установила границы морских портов Феодосии и Ялты
    08:28 08.08.2015
    879Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Согласно информации, решение будет способствовать урегулированию предусмотренных Федеральным законом правоотношений между организациями, работающими в порту, в том числе по обеспечению безопасности мореплавания.
    Нападение на журналистов во время следственных действий в Ильичевском порту
    Неизвестные проводят в Ильичевском порту следственные действия
    15:48 30.07.2015
    333
    Сообщается, что лишь "из разговоров прибывших стало ясно, что на месте работают представители налоговой милиции из Киева и Одессы, а также прокуратура Киева".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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