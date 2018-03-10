По информации представителя департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.
Крупнейший портовый оператор Hutchinson Ports подал заявки на аренду причалов порта Черноморск. Гонконгский оператор намерен развивать мощности по контейнерной перевалке. Но это может обернуться непростыми последствиями для порта, пишет Александр Арбузов.
Рейдовый порт будет расположен в районе между Тендровской и Кинбурнской косами Днепро-Бугского лимана. Он позволит принимать большегрузные суда типа "Панамакс", "Постпанамакс" и "Кепсайз" (до 100 тысяч тонн).
Согласно информации, решение будет способствовать урегулированию предусмотренных Федеральным законом правоотношений между организациями, работающими в порту, в том числе по обеспечению безопасности мореплавания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".