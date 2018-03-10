Кандидат на пост президента от правящей в Болгарии партии ГЕРБ Цецка Цачева отметила, что готова подать в отставку с занимаемого ею поста спикера парламента страны, и даже покинуть парламент, если партия примет такое решение.
По поводу драки во время матча главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил, что в этом эпизоде не очень корректно повел себя игрок "Шахтера" Тарас Степаненко, который побежал к динамовской трибуне, указывая на эмблему "Шахтера".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.