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    поправки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Игорь Грынив. Архивное фото
    Грынив намерен отозвать скандальную поправку к е-декларированию
    06:01 04.10.2016
    801Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По словам лидера фракции БПП Игоря Грынива, после достаточно сложного разговора с президентом Петром Порошенко, он решил отозвать поправку к закону, потому что она вызвала возмущение в обществе.
    Конституция Украины
    Изменения в Конституцию: особый статус регионов это и есть узурпация власти
    17:29 18.07.2015
    2509Судебная и конституционная реформы в Украине
    Украинскому Основному Закону катастрофически не повезло с процедурой его принятия и не везет с попытками внести в него изменения. Это старая украинская традиция, но Конституция и люди продолжают страдать.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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