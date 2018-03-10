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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Арсен Аваков
    Аваков купил роскошную виллу в Италии – СМИ
    10:49 28.02.2018
    3615
    По информации СМИ, вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.
    Блокирование отделения Сбербанка в центре Одессы. Архивное фото
    СМИ назвали олигарха, покупающего "Сбербанк"
    10:38 29.11.2017
    1272Уход российских банков из Украины
    Предполагается, что покупатель сменит название финучреждения и головной офис. Сейчас он находится на улице Владимирской в Киеве, а будет перенесен на Печерск.
    Владислав Зимовец
    Пан или пропал. Кабмин вводит ограничение на покупку группы товаров
    12:15 29.08.2017
    1578
    Импортер, который экспортирует товары в нашу страну, будет диктовать условия и переводить пошлины на украинского потребителя, считает эксперт Владислав Зимовец.
    Новое жилье
    Украинцы массово скупают в Польше недвижимость - эксперт
    04:26 13.08.2017
    2809
    Глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр в эфире "ГС" отметил, что украинцы предпочитают покупать в Польше как первичное жилье, так и вторичное.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков обратился к Mitsubishi с просьбой снизить цену на авто для полиции
    06:46 27.12.2016
    709Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, снижение цены позволит Национальной полиции Украины на освободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей.
    Назар Холодницкий
    Сведения о квартире Лещенко нужно было внести в ЕРДР - Холодницкий
    22:23 24.09.2016
    152
    Согласно информации, которую озвучил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, внесение в ЕРДР факта покупки Сергеем Лещенко квартиры сняло бы много вопросов.
    Офис Microsoft
    Корпорация Microsoft покупает соцсеть LinkedIn за $26,2 млрд
    16:11 13.06.2016
    257
    LinkedIn сохранит свой бренд и руководство, уточняется в сообщении. Сайт имеет аудиторию в 433 миллиона человек, демонстрирует хороший прирост аудитории.
    Новогодняя елка
    Длинные праздники в Украине. Упиться и забыться
    17:06 03.01.2016
    1944Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Новогодние праздники и "лишние" выходные не особо радуют украинцев. Многие отказались от пышного застолья, походов в театры и кино, традиционных поездок в Карпаты. Причина банальна: нет денег.
    Мистраль, Франция, Сен-Назер
    Египет подписал соглашение о покупке у Франции двух "Мистралей"
    16:06 10.10.2015
    319
    Вертолетоносцы типа "Мистраль" ранее предназначались для России. Согласно информации, церемония подписания прошла в субботу днем во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире.
    Евро, деньги, банкноты, купюры
    "Реал" готов заплатить "Монако" за Фалькао 45 млн евро - СМИ
    19:16 05.04.2015
    53
    Согласно информации, руководство мадридского клуба готовит предложение футбольному клубу "Монако" о покупке колумбийского форварда Радамеля Фалькао за 45 миллионов евро.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Арсен Аваков
    Аваков купил роскошную виллу в Италии – СМИ
    10:49 28.02.2018
    3615
    По информации СМИ, вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.
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