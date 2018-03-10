По словам пресс-секретаря Госпранслужбы Олега Слободяна, в ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы поэтесса Ирина Астахова подтвердила въезд в Крым через временно закрыты пункты пропуска.
Владельцы клуба проигнорировали заявления экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который утверждал, что Ирине Астаховой не место в Украине, поскольку в июне 2015 года она побывала в Крыму, заехав с территории Ростовской области.
Собственный поэтический стиль Ахмадулиной сформировался к середине 1960-х. Для лирики поэтессы характерны возвышенная лексика, метафоричность, изысканная стилизация "старинного" слога, музыкальность и интонационная свобода.
Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…"), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".
Русский поэт-лирик, переводчик Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) родился 5 декабря (23 ноября по старому стилю) 1820 года в имении Новоселки неподалеку от города Мценска Орловской губернии (ныне Мценского района Орловской области).
"В поезде Илья повредил палец, оказалось, что это перелом. Мы приехали в больницу наложить гипс. Диагноз оказался – перелом большого пальца левой ноги", - сообщила жена народного артиста России Ирина Романова.
Русский поэт Александр Александрович Блок родился 28 ноября (16 ноября по старому стилю) 1880 года в Санкт-Петербурге. Его отец Александр Львович Блок был профессором права Варшавского университета, мать Александра Андреевна, урожденная Бекетова, – переводчица.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".