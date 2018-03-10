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    поэты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Марина Цветаева
    Сто двадцать пять лет назад родилась русская поэтесса Марина Цветаева
    05:19 08.10.2017
    493
    Характерные для лирики Цветаевой романтические мотивы отверженности, бездомности, сочувствия гонимым были подкреплены реальными обстоятельствами жизни поэтессы.
    Советская поэтесса и переводчица с немецкого Юнна Мориц
    Известная советская и российская поэтесса попала в больницу
    03:14 17.09.2017
    271
    Согласно сообщению поэтессы Юнны Мориц, она сломала шейку бедра, была госпитализирована в НИИ Склифосовского, в настоящее время испытывает сильную боль и ждет операцию в понедельник.
    Поэтесса Ирина Астахова
    Российской поэтессе запретили въезд в Украину
    10:40 17.08.2017
    154Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам пресс-секретаря Госпранслужбы Олега Слободяна, в ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы поэтесса Ирина Астахова подтвердила въезд в Крым через временно закрыты пункты пропуска.
    Российская поэтесса Ирина Астахова в Одессе
    Несмотря на угрозы, в Одессе прошел творческий вечер российской поэтессы
    03:15 14.08.2017
    1117Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Владельцы клуба проигнорировали заявления экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который утверждал, что Ирине Астаховой не место в Украине, поскольку в июне 2015 года она побывала в Крыму, заехав с территории Ростовской области.
    Борис Олейник
    Легендарный поэт Борис Олийнык: кадры из жизни 
    20:57 30.04.2017
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    Известный украинский поэт Борис Олийнык скончался сегодня на 82-м году жизни. Олийнык за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику.
    Белла Ахмадулина. Архивное фото
    Восемьдесят лет назад родилась известная поэтесса Белла Ахмадулина
    02:09 10.04.2017
    1687
    Собственный поэтический стиль Ахмадулиной сформировался к середине 1960-х. Для лирики поэтессы характерны возвышенная лексика, метафоричность, изысканная стилизация "старинного" слога, музыкальность и интонационная свобода.
    Поэт Анри Волохонский
    Умер поэт Анри Волохонский, автор строк "Над небом голубым…"
    23:51 08.04.2017
    310
    Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…"), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".
    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    Прощание с Евтушенко пройдет не раньше чем через неделю - друг семьи
    04:53 02.04.2017
    396
    По словам друга Евтушенко - писателя и богослова Михаила Моргулиса, прощание с поэтом в Москве будет не раньше, чем через неделю. Евгения Евтушенко похоронят в Переделкино.
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник. Архивное фото
    Евтушенко умер от рака в необратимой форме - друг семьи
    02:47 02.04.2017
    1052
    По словам друга семьи Евтушенко Михаила Моргулиса, у поэта был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца.
    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    Евгений Евтушенко будет похоронен в Москве - вдова
    00:52 02.04.2017
    201
    По словам вдовы поэта Марии Новиковой, Евгений Евтушенко хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино. Сроки еще не определены, не известнопока еще сколько времени займет решение всех формальностей.
    На Тарасовой горе в Каневе произошло столкновение
    Фотоитоги 9 марта: годовщина Великого Кобзаря и убийство бизнесмена в Киеве 
    18:08 09.03.2017
    267
    В Украине отмечают 203 года со дня рождения Тараса Шевченко — украинского поэта, писателя и художника, общественного деятеля. Великий Кобзарь родился 9 марта 1814 года в Черкасской области.
    Иосиф Александрович Бродский. Архивное фото
    Памятник Бродскому откроют в Килском университете
    02:12 06.06.2016
    74
    Автор бюста Бродского — скульптор Кирилл Бобылев — передал работу в дар университету, где в 1978 и 1985 годах выступал сам Бродский и где сейчас преподается русский язык.
    Поэт Афанасий Фет
    Сто девяносто пять лет назад родился русский поэт Афанасий Фет
    00:55 05.12.2015
    139
    Русский поэт-лирик, переводчик Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) родился 5 декабря (23 ноября по старому стилю) 1820 года в имении Новоселки неподалеку от города Мценска Орловской губернии (ныне Мценского района Орловской области).
    Поэт Илья Резник
    Илья Резник был госпитализирован в Москве – жена поэта
    16:01 01.12.2015
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    "В поезде Илья повредил палец, оказалось, что это перелом. Мы приехали в больницу наложить гипс. Диагноз оказался – перелом большого пальца левой ноги", - сообщила жена народного артиста России Ирина Романова.
    Александр Блок
    В субботу исполняется 135 лет со дня рождения русского поэта Александра Блока
    02:57 28.11.2015
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    Русский поэт Александр Александрович Блок родился 28 ноября (16 ноября по старому стилю) 1880 года в Санкт-Петербурге. Его отец Александр Львович Блок был профессором права Варшавского университета, мать Александра Андреевна, урожденная Бекетова, – переводчица.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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