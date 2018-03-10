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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Продажа продукции печатных СМИ
    В Украине поднимут тариф на доставку русскоязычной прессы - Союз журналистов
    12:32 08.12.2017
    197Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам главы Национального союза журналистов Сергея Томиленко, в случае принятия моратория на поднятие тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий, при подписке на русскоязычные издания за оформление подписки украинцы должны будут платить больше.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко назвал верным решением освобождение Лихолита
    05:00 03.07.2016
    1473Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    По словам Луценко, при избрании меры пресечения важно обеспечить достоинство защитника Отечества. Именно поэтому генпрокурор "приехал в суд и получил от Валентина слово воина".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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