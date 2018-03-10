По словам главы Национального союза журналистов Сергея Томиленко, в случае принятия моратория на поднятие тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий, при подписке на русскоязычные издания за оформление подписки украинцы должны будут платить больше.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.