По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, до конца рабочего дня Игоре Гужве будет вручено уведомление о подозрении по части третьей статьи 189 Уголовного кодекса Украины "вымогательство" и ходатайство об избрании меры пресечения.
Подозреваемый был вызван в суд города Акбу провинции Беджая. По данным прокурора, проживавший в Бельгии мужчина подозревается в принадлежности к террористической группировке, причастной к терактам в Париже.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".