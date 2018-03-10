наверх
10.03.201811:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    подозреваемые

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Подозреваемого в убийстве ветерана АТО в центре Киева арестовали без права залога
    00:47 25.06.2017
    355Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    С убитым в Киеве добровольцем Сергеем Олейником будут прощаться в воскресенье в Украинском доме в Киеве, а похоронят на Берковецком кладбище столицы.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    До конца дня Гужва официально получит статус подозреваемого – прокуратура
    18:12 23.06.2017
    123Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, до конца рабочего дня Игоре Гужве будет вручено уведомление о подозрении по части третьей статьи 189 Уголовного кодекса Украины "вымогательство" и ходатайство об избрании меры пресечения.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Жертвами теракта в Стокгольме стали 4 человека, подозреваемый задержан
    22:12 07.04.2017
    305Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    По словам представителя полиции Стокгольма Ларса Бистрема, четыре человека погибли, 12 получили травмы и задержан один человек, подозреваемый в причастности к преступлению.
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    Полиция назвала подозреваемого в убийстве адвоката в Ровенской области
    18:12 02.04.2017
    258
    Согласно информации, сын выпустил обойму в жену отца, она скончалась на месте. Отец получил два ранения. Как сообщается, подозреваемого собираются объявить розыск.
    Спецоперация в Париже. Архивное фото
    Подозреваемый в парижских терактах взят под стражу в Алжире
    23:10 27.02.2016
    63Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Подозреваемый был вызван в суд города Акбу провинции Беджая. По данным прокурора, проживавший в Бельгии мужчина подозревается в принадлежности к террористической группировке, причастной к терактам в Париже.
    Подозреваемый в организации терактов в Европе Абдельхамид Абауд. Видео
    Подозреваемый в организации терактов в Европе Абдельхамид Абауд 
    17:35 18.11.2015
    288Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Абдельхамид Абауд, подозреваемый в организации терактов в Европе, родился в 1987 году в районе Брюсселя Моленбек. Его отец иммигрировал из Марокко и завел там лавку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны