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    подкуп

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Под Одессой кандидат от БПП попался на подкупе избирателей. Видео
    Под Одессой кандидат от БПП попался на подкупе избирателей 
    09:14 21.12.2017
    275Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
    Молоток судьи
    Есть доказательства подкупа АМКУ компанией "Тедис Украина" – суд
    22:46 01.04.2017
    634
    По версии следствия, сумма штрафных санкций, наложенных "Тедис Украина" решением АМКУ в 2016 году в размере 430 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке, является "безосновательно заниженной".
    Выборы мэра в Кривом Роге
    В Кривом Роге избирателям дают деньги после голосования - "ОПОРА"
    15:47 27.03.2016
    454Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Согласно информации наблюдателя гражданской сети "ОПОРА", когда избиратель выходил с участка, то подходил к двум людям, стоявшим возле участка, и они вместе шли к автомобилю, где избиратель получал деньги.
    Массовый подкуп избирателей в Кривом Роге. Видео
    Массовый подкуп избирателей в Кривом Роге 
    15:29 02.02.2016
    718Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    В среду, 27 января, за два месяца перед повторными выборами городского головы, Криворожский городской совет принял решение о выделении из бюджета города 50 млн грн для предоставления материальной помощи местным жителям.
    Священник. Архивное фото
    Священник УПЦ КП в Житомире занимался незаконной агитацией - правозащитница
    16:28 17.11.2015
    285Второй тур выборов мэров: итоги
    Накануне второго тура местных выборов настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора разместил на Youtube-канале кандидата в мэры Житомира Сергея Сухомлина видеообращение с призывом голосовать за него.
    Взятка. Архивное фото
    "ОПОРА": в Днепропетровске собраны 5 млн грн для подкупа избирателей
    15:25 13.11.2015
    859Второй тур выборов мэров: итоги
    В МВД озвучили, в каких городах возможны провокации во время проведения второго тура местных выборов. Специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка сообщил, что в 14 городах из 29 ситуация будет потенциально конфликтной.
    Взятка. Архивное фото
    Подкуп избирателей. Продающие свой голос становятся соучастниками – адвокат
    09:20 12.11.2015
    85Местные выборы 2015: итоги
    Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине вынесли первый приговор за подкуп избирателей. Адвокат Олег Березюк сообщил, что это не прецедентный случай, при этом, наказание обычно несут не реальные заказчики подкупа, а исполнители.
    Совещание Петра Порошенко с силовиками
    Порошенко призвал Раду ужесточить ответственность за подкуп избирателей
    21:32 18.10.2015
    101Избирательная кампания по местным выборам
    Порошенко выступает за принятие жесткого варианта закона, который предусматривает снятие кандидатов с избирательной гонки, в случае доказательства в судебном порядке их причастности к подкупу.
    На выборах
    Харьков предвыборный: подкуп избирателей от Порошенко и "Оппоблок" вне закона
    16:59 11.10.2015
    1662Избирательная кампания по местным выборам
    Массовый подкуп избирателей партией Порошенко, скандал с регистрацией "Оппоблока", роспуск областного избиркома и засилье незаконной рекламы "Видродження". Предвыборный ландшафт в Харькове скучным не назовешь.
    В Чернигове заблокировали машину, водителя и пассажиров подозревают в подкупе
    В Чернигове заблокировали авто, водителя и пассажиров подозревают в подкупе 
    20:40 26.07.2015
    220Чернигов, 205 округ: итоги
    В Чернигове заблокировали машину с днепропетровскими номерами. Водителя и пассажиров автомобиля подозревают в подкупе избирателей или членов избирательной комиссии.
    Ситуация в Чернигове
    Списки подкупленных избирателей 205-го округа могли уничтожить - нардеп
    20:35 18.07.2015
    134Местные выборы 2015
    Как сообщил народный депутат Виталий Куприй на своей странице в Facebook, состоялся обзор еще двух штабов Березенко: по ул. Одинцова, 9 и ул. Станиславского, 40.
    В 205-м округе новые факты подкупа избирателей
    Нардеп: в 205-м округе новые факты подкупа избирателей
    17:40 18.07.2015
    171Местные выборы 2015
    Согласно информации народного депутата Виталия Куприя на его странице в Facebook, к подкупу избирателей причастен председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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