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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине вынесли первый приговор за подкуп избирателей. Адвокат Олег Березюк сообщил, что это не прецедентный случай, при этом, наказание обычно несут не реальные заказчики подкупа, а исполнители.