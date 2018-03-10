В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
По версии следствия, сумма штрафных санкций, наложенных "Тедис Украина" решением АМКУ в 2016 году в размере 430 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке, является "безосновательно заниженной".
Согласно информации наблюдателя гражданской сети "ОПОРА", когда избиратель выходил с участка, то подходил к двум людям, стоявшим возле участка, и они вместе шли к автомобилю, где избиратель получал деньги.
В среду, 27 января, за два месяца перед повторными выборами городского головы, Криворожский городской совет принял решение о выделении из бюджета города 50 млн грн для предоставления материальной помощи местным жителям.
Накануне второго тура местных выборов настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора разместил на Youtube-канале кандидата в мэры Житомира Сергея Сухомлина видеообращение с призывом голосовать за него.
В МВД озвучили, в каких городах возможны провокации во время проведения второго тура местных выборов. Специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка сообщил, что в 14 городах из 29 ситуация будет потенциально конфликтной.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине вынесли первый приговор за подкуп избирателей. Адвокат Олег Березюк сообщил, что это не прецедентный случай, при этом, наказание обычно несут не реальные заказчики подкупа, а исполнители.
Массовый подкуп избирателей партией Порошенко, скандал с регистрацией "Оппоблока", роспуск областного избиркома и засилье незаконной рекламы "Видродження". Предвыборный ландшафт в Харькове скучным не назовешь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
В среду, 27 января, за два месяца перед повторными выборами городского головы, Криворожский городской совет принял решение о выделении из бюджета города 50 млн грн для предоставления материальной помощи местным жителям.