Специалист по дипломатическим протоколам Татьяна Шинкаренко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что в Украине все подарки президентов, премьер-министров и других высоких государственных деятелей принадлежат государству.
Глубокий экономический кризис в Украине вносит свои коррективы в традиционное празднование Нового года. Из-за значительного подорожания продуктов многие украинцы обречены на вегетарианский праздничный стол и полезные подарки под елкой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".