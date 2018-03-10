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    подарки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Патрульная полиция Львова. Архивное фото
    Львовский полицейский лишился работы из-за бабушкиного подарка
    14:44 10.01.2018
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    По информации прокуратуры Львовской области, майор полиции Юрий Котоус получил от своей бабушки в подарок 10 тысяч долларов США, но не сообщил вовремя об этом подарке.
    Игроки Шахтера поздравили детей-переселенцев с Новым годом
    Игроки "Шахтера" поздравили детей-переселенцев с Новым годом 
    04:34 10.12.2017
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    В субботу, 9 декабря, заключительную тренировку "Шахтера" в 2017 году посетили дети-переселенцы из Донбасса, сообщает официальный сайт горняков.
    Администрация президента Украины
    Шинкаренко: все подарки президента Порошенко принадлежат государству
    06:27 20.03.2017
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    Специалист по дипломатическим протоколам Татьяна Шинкаренко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что в Украине все подарки президентов, премьер-министров и других высоких государственных деятелей принадлежат государству.
    Петр Порошенко
    АП: Порошенко в 2016 году подарили "Путеводитель по Крыму", носки и кимоно
    21:40 18.03.2017
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    Согласно информации, среди полученных главой государства подарков - две вышиванки, книга "Приворотное зелье", икона "Николай Чудотворец", а также портрет - две работы из камня.
    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) во время встречи.
    Путин подарил Нетаньяху 500-летнюю книгу
    22:56 09.03.2017
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    Из Москвы Нетаньяху везет экземпляр "Иудейской войны" античного историка Иосифа Флавия. Книга была напечатана в 1526 году в Италии на тосканском языке.
    Визит Надежды Савченко в Прагу
    Савченко в Праге подарили инкрустированный кинжал
    18:54 13.01.2017
    334Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По информации чешских СМИ, председатель оппозиционного движения ТОР 09 Мирослав Калоусек в знак мужества Надежды Савченко вручил ей инкрустированный кинжал.
    Животные получили новогодние подарки
    Животные получили новогодние подарки 
    02:25 02.01.2017
    201Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    В зоопарках и национальных парках по всему миру защитники животных подарили на Новый год и Рождество множество вкусных подарков своим любимцам.
    Елочные украшения
    Хозяйке на заметку: икра минтая из манной крупы и подарки под елку
    18:32 31.12.2016
    567Год 2016, прощай! Итоги
    Глубокий экономический кризис в Украине вносит свои коррективы в традиционное празднование Нового года. Из-за значительного подорожания продуктов многие украинцы обречены на вегетарианский праздничный стол и полезные подарки под елкой.
    Новогодняя почтовая резиденция Святого Николая
    Украинцы мира передали детям участников АТО подарки ко Дню Святого Николая
    15:47 18.12.2016
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    Согласно информации, подарки от украинских детей из диаспоры получат дети и молодежь в Калуше, Ивано-Франковске, Львове, Хмельницком, Новоайдаре, Краматорске, Днепре, Киеве.
    Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин с флагом России во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Захарова сообщила о подарке вынесшему флаг РФ на Паралимпиаде белорусу
    01:13 03.10.2016
    426Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, белорусу Андрею Фомочкину решили подарить квартиру в готовом доме. В воскресенье Андрей Фомочкин приехал в Москву.
    Ветераны. Архивное фото
    Штаб Ахметова ко Дню Победы вручит подарки 38 тыс ветеранов Донбасса
    19:02 30.04.2015
    189День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Согласно информации, в подарочный набор входит коробка конфет, бисквитный рулет, черный чай, гигиенический набор (шампунь, туалетное и хозяйственное мыло), чайная чашка и открытка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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