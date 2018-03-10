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Дарби сложил открытки и посылки в три мешка для мусора и оставил их в мусорном ящике. Пропажу удалось обнаружить спустя два дня. Власти предъявили почтальону обвинение в том, что тот незаконно задерживал доставку почты и уничтожал корреспонденцию.