Согласно заявлению НАПК, необходимо безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц на созданные на украинских серверах.
Пресс-секретарь спикера заверил, что сам Гройсман к письмам не имеет никакого отношения, а целью хакерской атаки является попытка помешать Верховной Раде принять изменения в Конституцию в части децентрализации и дискредитировать спикера.
Дарби сложил открытки и посылки в три мешка для мусора и оставил их в мусорном ящике. Пропажу удалось обнаружить спустя два дня. Власти предъявили почтальону обвинение в том, что тот незаконно задерживал доставку почты и уничтожал корреспонденцию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".