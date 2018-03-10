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    почта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Любомир Гузар
    "Укрпочта" выпустит штемпель в честь Любомира Гузара
    20:09 04.06.2017
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    Согласно информации пресс-службы "Укрпочты", спецгашение проведут в понедельник, 5 июня, в Киеве, на Левобережном почтамте с целью почтить память Любомира Гузара.
    Система электронного декларирования доходов чиновников
    НАПК требует от е-декларантов сменить российскую почту
    15:34 19.05.2017
    170Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Согласно заявлению НАПК, необходимо безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц на созданные на украинских серверах.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Электронная почта Гройсмана подверглась хакерской атаке
    21:31 27.01.2016
    461Судебная и конституционная реформы в Украине
    Пресс-секретарь спикера заверил, что сам Гройсман к письмам не имеет никакого отношения, а целью хакерской атаки является попытка помешать Верховной Раде принять изменения в Конституцию в части децентрализации и дискредитировать спикера.
    Посылки. Архивное фото
    Почтальон в США выбросил сотни открыток и посылок, не справившись с работой
    09:55 01.01.2016
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    Дарби сложил открытки и посылки в три мешка для мусора и оставил их в мусорном ящике. Пропажу удалось обнаружить спустя два дня. Власти предъявили почтальону обвинение в том, что тот незаконно задерживал доставку почты и уничтожал корреспонденцию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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