Независимый аналитик рынка алкоголя Игорь Товкач в эфире ГС выразил возмущение действиями "диверсантов", которые привели к эвакуации людей с пивзаводов и простаиванию крупных, бюджетообразующих предприятий.
Шествие пивоваров, открытие пивного шатра Schottenhammel, бургомистр, откупоривающий первую пивную бочку - традиции фестиваля год от года не меняются. Ежегодно "Терезин луг" за время проведения фестиваля посещают миллионы человек.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.