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    пиво

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Американская журналистка запустила линию производства пива для собак 
    16:59 17.10.2017
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    В США запустили производство пива для собак, чтобы хозяева и их домашние любимцы одинаково радовались каждой пятнице и могли выпить вместе. Девушка создала экспериментальное безалкогольное пиво из говядины, солодового экстракта и вегетарианского глюкозамина.
    Oktoberfest, Октоберфест
    В Мюнхене стартовал праздник пива "Октоберфест"
    16:41 16.09.2017
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    Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике усилены меры безопасности. Полицейские оснащены дополнительными видеокамерами, "Терезин луг" огорожен, на входе осуществляется досмотр личных вещей.
    В Львове начали разливать легкое мексиканское пиво Трамп. Видео
    Во Львове начали разливать легкое мексиканское пиво "Трамп" 
    06:07 21.05.2017
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    На пивоварне во Львове начали выпускать легкое мексиканское пиво со вкусом лайма. Напиток выпускается под названием "Трамп. Президент Разъединенных Штатов".
    Митинг против рекламы пива под Верховной Радой 2 июня 2016 года
    Противники рекламы пива надели маски и привели под Раду детей 
    12:26 02.06.2016
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    Митинг против рекламы пива проходит под зданием Верховной Рады в четверг. В нем принимают участие около 20 человек, среди которых половина детей. "Детям молоко, а не пиво", - гласит один из плакатов.
    В Николаеве перевернулся грузовик с пивом. Видео
    В Николаеве перевернулся грузовик с пивом 
    17:14 06.10.2015
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    Под Варваровским мостом в Николаеве днем во вторник перевернулся грузовик ГАЗ-53 с грузом бутылочного пива. Грузовик двигался по улице Большой Морской со стороны Никольской в направлении микрорайона Варваровка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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