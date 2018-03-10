В США запустили производство пива для собак, чтобы хозяева и их домашние любимцы одинаково радовались каждой пятнице и могли выпить вместе. Девушка создала экспериментальное безалкогольное пиво из говядины, солодового экстракта и вегетарианского глюкозамина.
Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике усилены меры безопасности. Полицейские оснащены дополнительными видеокамерами, "Терезин луг" огорожен, на входе осуществляется досмотр личных вещей.
Под Варваровским мостом в Николаеве днем во вторник перевернулся грузовик ГАЗ-53 с грузом бутылочного пива. Грузовик двигался по улице Большой Морской со стороны Никольской в направлении микрорайона Варваровка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".