Согласно информации, изъятый у одного из бойцов пистолет Стечкина не является трофейным, полученным в бою с ополченцами на Донбассе, а был похищен 18 февраля 2014 года во время захвата здания СБУ в Ивано-Франковской области и числится в розыске.
Ребенок залез в сумку к маме, достал оттуда заряженный пистолет и нажал на спусковой крючок. Пуля попала отцу ребенка в нижнюю область спины, вылетела из бедра и попала в плечо находившейся рядом матери ребенка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".