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    пистолеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Нардеп Сергей Пашинский. Архивное фото
    Депутату Пашинскому вернули пистолет
    13:14 21.09.2017
    180Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование
    По утверждению Генпрокуратуры, пистолет "Глок" депутату "Народного фронта" Сергею Пашинскому вернули в связи с тем, что уголовное производство против него закрыли 26 июля.
    Убитый в Кривом Озере Александр Цукерман
    Пистолет, из которого убили жителя Кривого Озера, не могут найти - полиция
    19:21 27.08.2016
    445Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как заявил Юрий Мороз, возможно, подозреваемый указал неточное место, куда он выбросил пистолет. По его словам, работали четыре водолаза, но дно реки сильно заилено, что сильно усложняет поиски.
    Геннадий Москаль
    Оружие в Драгобрате было похищено при захвате управления СБУ - Москаль
    16:20 16.01.2016
    3563"Правый сектор" в центре внимания: драка и стрельба на Закарпатье
    Согласно информации, изъятый у одного из бойцов пистолет Стечкина не является трофейным, полученным в бою с ополченцами на Донбассе, а был похищен 18 февраля 2014 года во время захвата здания СБУ в Ивано-Франковской области и числится в розыске.
    Захарченко на рынке в Донецке взвесил свой пистолет ТТ. Видео
    Захарченко на рынке в Донецке взвесил свой пистолет 
    13:40 02.12.2015
    880Немирное перемирие на Донбассе.
    Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко проверил точность весов на рынке Донецка с помощью своего пистолета ТТ.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    Трехлетний мальчик в США ранил из пистолета отца и беременную мать
    01:01 02.02.2015
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    Ребенок залез в сумку к маме, достал оттуда заряженный пистолет и нажал на спусковой крючок. Пуля попала отцу ребенка в нижнюю область спины, вылетела из бедра и попала в плечо находившейся рядом матери ребенка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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