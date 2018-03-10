По словам высокопоставленного представителя администрации США, те, у кого статус "персона нон-грата", имеют 72 часа с момента информирования до отъезда. Поэтому дипломаты должны покинуть страну в воскресенье к полудню.
В указанном списке, достоверность которого официально не подтверждена, фигурируют восемь граждан Германии, в том числе депутат бундестага от ХДС Карл-Георг Вельман, который заявлял, что 24 мая ему было отказано во въезде в РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".