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    персоны нон грата

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Здание посольства США в Москве
    Москва намерена выслать около 30 американских дипломатов - СМИ
    01:38 11.07.2017
    532США - Россия: санкции преткновения
    По информации СМИ, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, находящуюся под арестом с декабря 2016 года.
    Музыкант Вячеслав Бутусов
    Бутусов прокомментировал внесение его в базу "Миротворца"
    19:24 03.06.2017
    1562Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как заявил рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов на пресс-конференции, он приезжает в Крым с концертами последние тридцать лет.
    Посольство России в Молдавии
    Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии
    19:47 29.05.2017
    594США - Россия: санкции преткновения
    По словам посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина, нота правительства Молдавии получена, в посольстве изучается документ, о ком идет речь, будет объявлено позже.
    Самолет ТУ-204-300 Специального Летного Отряда Россия. Архивное фото
    Самолет с высланными из США сотрудниками дипучреждений РФ сел в Москве
    01:54 02.01.2017
    286США - Россия: санкции преткновения
    В пресс-службе управления делами президента РФ, в ведении которого находится выполнявший рейс специальный летный отряд "Россия", журналистам уточнили, что борт приземлился в 2.08 мск (1.08 по Киеву).
    Вашингтон. Белый дом
    Дипломаты России должны покинуть США к 19:00 воскресенья
    23:42 29.12.2016
    771США - Россия: санкции преткновения
    По словам высокопоставленного представителя администрации США, те, у кого статус "персона нон-грата", имеют 72 часа с момента информирования до отъезда. Поэтому дипломаты должны покинуть страну в воскресенье к полудню.
    Олег Табаков
    Табаков прокомментировал включение его в "черный список" Минкульта Украины
    19:46 24.12.2015
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    Актер и режиссер Олег Табаков отметил, что планов в сфере культуры в отношении Украины у него не было. "Называется, мужик на барина два месяца сердился, а барин этого не замечал", — отметил Табаков.
    Эстрадный певец Сергей Пенкин
    СБУ объявила Сергея Пенкина персоной нон грата - СМИ
    14:32 28.11.2015
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    Согласно информации, Пенкин планировал дать концерт в Харькове 30 ноября. Кроме Харькова, российский певец собирался дать концерты в Киеве, Одессе и Днепропетровске.
    Певец Олег Газманов
    Газманов: быть в "черном списке" Украины почетно
    13:29 08.08.2015
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    Певец утверждает, что не создает "угрозы национальной безопасности" Украины. Он добавил, что посмотрел список, и он показался ему достойным. "Мне почетно быть в этом списке", - отметил он.
    Флаг России
    СМИ: РФ объявила персонами нон грата 89 политиков и военных
    12:42 30.05.2015
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    В указанном списке, достоверность которого официально не подтверждена, фигурируют восемь граждан Германии, в том числе депутат бундестага от ХДС Карл-Георг Вельман, который заявлял, что 24 мая ему было отказано во въезде в РФ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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