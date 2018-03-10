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    перезахоронения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В Киеве перезахоронили останки Александра Олеся и его супруги
    Перезахоронение останков Александра Олеся в Киеве 
    19:28 29.01.2017
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    В Киеве в воскресенье, 29 января, перезахоронили останки поэта и писателя Александра Олеся, а также его жены Веры Кандыбы, сообщает пресс-служба главы государства.
    Евгений Нищук. Архивное фото
    В Киеве определили место для перезахоронения Александра Олеся - Нищук
    15:13 21.01.2017
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    Как отметил министр культуры Украины Евгений Нищук, точной даты перезахоронения Олеся в Украине еще нет, поскольку есть "технический момент, который требует какого-то времени".
    В Польше останки президента Леха Качиньского повторно захоронены после эксгумации
    Перезахоронение тела президента Качиньского и его супруги в Польше 
    17:51 19.11.2016
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    Повторные похороны президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, которые погибли в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, прошли в Кафедральном соборе Вавельского замка в Кракове, сообщает польское телевидение.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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