Размеры манипуляции статистикой действующей власти могут достигать почти девяти миллионов "мертвых душ", и это выгодно для "бизнесменов на бюджете" с улиц Банковой и Грушевского, считает политолог Михаил Павлив.
Отказ предоставить сведения, а также "предоставление их в неполном объеме или в искаженном виде, кроме данных о национальности, влечет административную ответственность". Речь идет об административном штрафе в 100-300 рублей.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.