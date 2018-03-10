По словам представителя госдепартамента США, для полной реализации Минских соглашений необходим "вывод иностранных войск и вооружений и возвращение полного контроля Украины в пределам международной границы".
"Закон об особом статусе не означает отказа от независимости "ЛНР" и "ДНР". Но мы понимаем, что ради восстановления мира и безопасности, экономических и социальных связей мы можем и должны идти на компромиссы", - сказал Плотницкий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".