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    перемирие договоренности

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Банковая готовит общество к закону об амнистии
    09:55 12.02.2018
    3693Донбасс: новое перемирие
    Банковая продолжает работу над общественным мнением с помощью соцопросов, чтобы можно было выполнять указания Вашингтона по "Минску", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Госдеп: Минские соглашения - лучший вариант для восстановления мира в Донбассе
    03:30 20.05.2016
    134Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам представителя госдепартамента США, для полной реализации Минских соглашений необходим "вывод иностранных войск и вооружений и возвращение полного контроля Украины в пределам международной границы".
    Артиллеристы в зоне АТО
    Судьба Украины решается в небе над Сирией
    13:17 01.10.2015
    15958Донбасс - Минск: отвод вооружений
    События, ускоренное развитие которых наблюдалось перед юбилейной 70-ой сессией Генеральной ассамблеи ООН, продолжили свое развитие с калейдоскопической быстротой.
    Глава президиума ДНР Денис Пушилин
    "ДНР" настаивает на возобновлении Минских консультаций - Пушилин
    13:40 15.11.2014
    206Донбасс - зона войны
    По словам Пушилина, затягивание мирного процесса ведет к увеличению количества жертв. Так он прокомментировал обстрел Горловки, при котором погибла целая семья.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко рассчитывает в ближайшие дни добиться полного прекращения огня
    20:55 12.10.2014
    286"Режим тишины" на Донбассе.
    По словам президента, Киев рассчитывает уже в ближайшие дни добиться полного прекращения огня. После того, как это произойдет, начнется создание буферной зоны.
    Ополченцы
    "ЛНР": согласие на закон об особом статусе не отказ от независимости
    08:11 07.09.2014
    261Мирные переговоры в Минске
    "Закон об особом статусе не означает отказа от независимости "ЛНР" и "ДНР". Но мы понимаем, что ради восстановления мира и безопасности, экономических и социальных связей мы можем и должны идти на компромиссы", - сказал Плотницкий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Банковая готовит общество к закону об амнистии
    09:55 12.02.2018
    3693
    Банковая продолжает работу над общественным мнением с помощью соцопросов, чтобы можно было выполнять указания Вашингтона по "Минску", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
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