Как отметил вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу, сейчас они получают ответы от Украины и России, и потом будут двигаться дальше, они надеются "провести трехстороннюю встречу на политическом уровне".
Сообщается, что "предварительная дата трехсторонних переговоров по газу перенесена", "по договоренности России, ЕС и Украины, экспертам потребуется дополнительное время для подготовки содержательной стороны встречи".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.