Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.