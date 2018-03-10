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    патриотизм

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Флаг Украины
    Украина: патриоты закончились, война продолжается
    18:06 24.11.2017
    4263Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Кто бы мог подумать на пике "патриотического подъема" в 2014 году, что через несколько лет во Львове придется устраивать облавы на юношей призывного возраста и публиковать многотысячные списки уклонистов.
    Политолог Олег Лисный
    Как мобилизация убивает патриотизм
    17:54 06.10.2017
    1578
    Сравнивать 2012 и 2017 годы по уровню готовности идти воевать на Донбасс некорректно, поскольку пять лет назад боевых действий еще не было, заявил политолог Олег Лисный.
    Националисты штурмуют суд в Одесской области
    Одесса как предчувствие. У патриотов что-то пошло не так
    14:36 01.10.2017
    9584Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Вскоре на скамье подсудимых могут оказаться работники правоохранительных органов, которые, по мнению служителей закона, на протяжении трех лет сознательно добивались содержания в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела с целью сломить их волю.
    Флаг Украины
    Циничное время: показной патриотизм побеждает здравый смысл
    10:31 18.09.2017
    1785
    Стремясь удержаться на своих постах, власть делает ставку на электорат Западной Украины: активно заигрывает с ним, перенося на всю страну нравы и обычаи Галичины. При этом параллельно украинцам рисуют образ врага.
    Директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович
    Как и почему меняется мнение украинцев? Опрос анализирует социолог
    15:15 23.08.2017
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    Гораздо более патриотично чувствуют себя жители подконтрольной территории Донбасса, чем население южных регионов страны, заявил аналитик Алексей Антипович.
    Владимир Быстряков
    Владимир Быстряков: люди, не стремитесь в стадо!
    10:20 02.01.2016
    46182Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Композитор Владимир Быстряков пожелал украинцам в Новом году не поддаваться общему ликованию и массовому психозу: оставляйте в душе место для сомнения и анализа!
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко собирается воспитывать молодежь на противоречиях
    18:25 18.10.2015
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    Похоже, за воспитание гражданских чувств власти взялись всерьёз. Усилиями Минобразования в школах внедряется концепция патриотического воспитания, а с 2016-го будет запущена общегосударственная стратегия воспитания молодёжи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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