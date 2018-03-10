Кто бы мог подумать на пике "патриотического подъема" в 2014 году, что через несколько лет во Львове придется устраивать облавы на юношей призывного возраста и публиковать многотысячные списки уклонистов.
Вскоре на скамье подсудимых могут оказаться работники правоохранительных органов, которые, по мнению служителей закона, на протяжении трех лет сознательно добивались содержания в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела с целью сломить их волю.
Стремясь удержаться на своих постах, власть делает ставку на электорат Западной Украины: активно заигрывает с ним, перенося на всю страну нравы и обычаи Галичины. При этом параллельно украинцам рисуют образ врага.
Похоже, за воспитание гражданских чувств власти взялись всерьёз. Усилиями Минобразования в школах внедряется концепция патриотического воспитания, а с 2016-го будет запущена общегосударственная стратегия воспитания молодёжи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".