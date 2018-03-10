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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Почти как в США. Ургант пародирует Собчак. Видео
    Почти как в США. Ургант пародирует Собчак 
    23:15 28.10.2017
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    Телеведущий Иван Ургант показал в своем вечернем шоу пародийный ролик на интервью Ксении Собчак журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю. Он высмеял несколько ярких моментов интервью.
    Пародия Скарлетт Йоханссон на Иванку Трамп. Видео
    Пародия Скарлетт Йоханссон на Иванку Трамп 
    02:36 13.03.2017
    1075Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    В телевизионном вечернем шоу Скарлетт Йоханссон сиграла Иванку Трамп в рекламе несуществующих духов под названием "Соучастница". Особенным динамизмом пародии отличались актеры, исполняющие роли второго плана в ролике.
    Алек Болдуин надел бейсболку с лозунгом Трампа на ломаном русском
    Алек Болдуин надел бейсболку с лозунгом Трампа на ломаном русском
    06:15 07.01.2017
    1075Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Кинокритики США наградили актера премией Critics' Choice за эту роль.
    Актер Алек Болдуин. Архивное фото
    Алек Болдуин прекратит пародии на Трампа, если тот представит декларацию
    06:38 05.12.2016
    248Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Трамп в очередной раз заявил в Twitter, что ему совершенно не нравится юмористический скетч в передаче Saturday Night Live, где Болдуин в светлом парике пародирует Трампа.
    Супермодель Джиджи Хадид спародировала супругу Дональда Трампа. Видео
    Супермодель Джиджи Хадид спародировала супругу Дональда Трампа 
    06:41 22.11.2016
    555Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Американская супермодель Джиджи Хадид спародировала супругу Дональда Трампа Меланию в ходе церемонии вручения премии American Music Awards. Вскоре после этого пародийного перформанса Хадид стала объектом нападок в социальных сетях со стороны поклонников Трампа.
    Black Eyed Peas спародировали Трампа в своем новом клипе. Видео
    Black Eyed Peas спародировали Трампа в своем новом клипе 
    05:17 19.10.2016
    156Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Вlack Eyed Peas выпустили клип, в котором обыгрывается тема дебатов в США. Участники группы обратили пристальное внимание на поведение Дональда Трампа и высмеяли его.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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