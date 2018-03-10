В телевизионном вечернем шоу Скарлетт Йоханссон сиграла Иванку Трамп в рекламе несуществующих духов под названием "Соучастница". Особенным динамизмом пародии отличались актеры, исполняющие роли второго плана в ролике.
Американская супермодель Джиджи Хадид спародировала супругу Дональда Трампа Меланию в ходе церемонии вручения премии American Music Awards. Вскоре после этого пародийного перформанса Хадид стала объектом нападок в социальных сетях со стороны поклонников Трампа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".