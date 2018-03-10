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    парашютисты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Парашютный спорт. Архивное фото
    В Австралии три парашютиста погибли после столкновения в воздухе
    13:34 13.10.2017
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    По информации полиции, парашютист, выполнявший одиночный прыжок в воздухе, столкнулся с тандемом, в результате чего парашюты не смогли правильно раскрыться.
    Парашютный спорт. Архивное фото
    Под Киевом трое парашютистов-новичков сломали ноги во время первого прыжка
    17:25 03.07.2017
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    По словам пострадавшей Натальи Чеп, люди получили травмы из-за пренебрежения требованиями безопасности инструкторами, которые позволили новичкам прыгать несмотря на внезапный сильный ветер.
    Храм в Армении
    Около 60 спортсменов совершат прыжки с Татевской канатной дороги в Армении
    05:58 05.06.2016
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    Первый в Армении фестиваль Base Fest объединит лучших спортсменов из разных стран мира. Площадкой для фестиваля станет занесенная в Книгу рекордов Гиннеса самая длинная в мире реверсивная канатная дорога "Крылья Татева" на юге Армении.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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