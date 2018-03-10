По словам нардепа Семена Семенченко, лагерь уменьшается в размерах, и это связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
В палаточном городке под Радой – новоселье. Да еще какое! На время туда переселился жить один из идеологов нынешнего протеста Михаил Саакашвили. Как отреагировали на такое событие украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
На Грушевского пока установлено 11 больших палаток. В Мариинском парке установлено 6 больших палаток и около 25 малых туристических и альпинистских палаток. На площади Конституции установлено не менее 11 малых палаток.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам нардепа Семена Семенченко, лагерь уменьшается в размерах, и это связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.