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    палатки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Семенченко сообщил о сворачивании Михомайдана возле Рады
    Палаточный лагерь у Рады начал сворачиваться
    15:13 02.03.2018
    348Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам нардепа Семена Семенченко, лагерь уменьшается в размерах, и это связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
    Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове
    Из Чернигова: боевые учения на фоне гнилых палаток
    15:16 04.02.2018
    1977
    Палатки для военных, которые должны принять участие в боевых учениях, повреждены и стоят в болоте. Получается, что вместо оружия бойцы должны будут взять в руки лопаты.
    Михаил Саакашвили в палатке
    Палатка Саакашвили. Соцсети обсудили новоселье под Радой
    16:54 25.10.2017
    922Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    В палаточном городке под Радой – новоселье. Да еще какое! На время туда переселился жить один из идеологов нынешнего протеста Михаил Саакашвили. Как отреагировали на такое событие украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Митингующие у Рады сворачивают флаги, палатки остаются
    Третий Майдан: митингующие у Рады сворачивают флаги, палатки остаются
    20:07 17.10.2017
    885Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    На Грушевского пока установлено 11 больших палаток. В Мариинском парке установлено 6 больших палаток и около 25 малых туристических и альпинистских палаток. На площади Конституции установлено не менее 11 малых палаток.
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады
    Более 100 палаток установили активисты возле Рады
    18:44 17.10.2017
    1612Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Несколько десятков протестующих в камуфляжной форме и с металлическими щитами, которые они ранее отобрали у полицейских, выставили оцепление на улице Грушевского.
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Третий Майдан в Киеве: у Рады митингующие разбили палаточный городок 
    18:17 17.10.2017
    6871
    Участники акции протеста установили палатки у здания Верховной Рады Украины. Есть и большие армейские, и маленькие туристические, сообщил корреспондент РИА Новости.
    Установка палаток и драка у Одесского горсовета. Видео
    Установка палаток и драка у Одесского горсовета 
    02:52 17.09.2017
    583Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Как сообщили местные СМИ, около 21:50 активисты установили палатки под стенами Одесского горсовета. В ходе размещения палаток между правоохранителями и активистами произошли потасовки.
    В центре Киева устанавливают палатки
    Как сторонники блокады Донбасса устанавливали палатку у АП в Киеве 
    00:50 20.02.2017
    678Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Митингующие в поддержку торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР установили палатку возле здания Администрации президента, на пересечении Банковой и Институтской улиц.
    На Майдане начали устанавливать палатки
    На Майдане начали устанавливать палатки 
    21:53 20.02.2016
    8394Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На Майдане Незалежности в Киеве в субботу активисты установили большой военный шатер рядом с небольшой походной палаткой, которая была установлена ранее.
    Активисты установили первые палатки на Майдане
    Активисты установили первые палатки на Майдане
    20:18 20.02.2016
    1826Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации, на Майдане находится несколько сотен человек, среди них присутствуют как простые граждане, так и люди в камуфляжной форме с нашивками. Кроме этого, люди несут покрышки.
    Палаточный городок для мигрантов в выставочном зале в Цюрихе
    Палаточный городок для мигрантов в выставочном зале в Цюрихе 
    20:16 18.12.2015
    185Мигранты штурмуют ЕС
    В Цюрихе, Швейцария, в выставочном зале установлен палаточный городок для мигрантов. Ранее сообщалось, что Швейцария в 2015 году примет у себя 30 тысяч мигрантов, которые ищут убежища.
    Палатки на Майдане и потасовки с представителями теробороны
    Палатки на Майдане и потасовки с представителями теробороны 
    20:25 07.06.2015
    1273Год президента Порошенко
    На Майдане Незалежности активисты начали устанавливать палатки. Активисты отправляли письма в Администрацию президента и Кабмин с приглашением прийти сегодня на Вече. Но руководство страны не явилось.
    Палатки на Майдане Незалежности
    В Киеве на Майдане активисты устанавливают палатки
    16:17 07.06.2015
    6178
    Руководство Украины не явилось на Вече, поэтому люди начали устанавливать палатки. Сейчас на Майдане установлены 5 палаток, в них уже сидят люди, чтобы палатки невозможно было снести.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Семенченко сообщил о сворачивании Михомайдана возле Рады
    Палаточный лагерь у Рады начал сворачиваться
    15:13 02.03.2018
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    По словам нардепа Семена Семенченко, лагерь уменьшается в размерах, и это связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
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