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    отключение электричества

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Блэкаут в Крыму
    В Крыму предупредили об отключении света
    17:04 09.01.2018
    287Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации пресс-службы ГУП "Крымэнерго", работы по реконструкции высоковольтной линии 330 кВ "Джанкой – Симферопольская" и по строительству заходов на строящуюся Симферопольскую электростанцию ПГУ-ТЭС намечены с полуночи 10 января по 26 января.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Насалик допустил веерные отключения электроэнергии в Украине
    00:59 20.02.2017
    495Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, если сейчас есть случаи отключения электроэнергии, это не связано с работой объединенной энергосистемы, это объясняется техническим состоянием распределительных сетей.
    Отключение электроэнергии в Брюсселе
    Несколько районов Брюсселя остались без света
    02:17 10.02.2017
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    По информации представителя компании-оператора Sibelga, электричество не получают пять из 48 трансформаторных станций в брюссельских коммунах Схарбек, Эвер и Сен-Жос.
    Электричество
    В четырех районах Киева нет электричества - СМИ
    03:28 18.12.2016
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    По информации справочной службы, "Киевэнерго" возобновит электроснабжение в Подольском, Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах Киева до 4 утра.
    Зима. Архивное фото
    Похолодание в Украине грозит отключениями света по всей стране - БПП
    21:15 05.12.2015
    18701Веерные отключения электричества в Украине.
    Как отметил народный депутат Игорь Кононенко, "за отключение Крыма от электроэнергии есть цена". На сегодняшний день прекращены поставки угля из России. Это грозит веерными отключениями зимой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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