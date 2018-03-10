По информации пресс-службы ГУП "Крымэнерго", работы по реконструкции высоковольтной линии 330 кВ "Джанкой – Симферопольская" и по строительству заходов на строящуюся Симферопольскую электростанцию ПГУ-ТЭС намечены с полуночи 10 января по 26 января.
По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, если сейчас есть случаи отключения электроэнергии, это не связано с работой объединенной энергосистемы, это объясняется техническим состоянием распределительных сетей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".